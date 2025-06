Discussão sobre isenção do IR sofre atraso após desgaste com projeto do IOF Relatório sobre o imposto estava previsto para ser lido na sexta-feira, mas Lira, responsável pelo parecer, deve adiar apresentação Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 09h26 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relator do IR, Arthur Lira deve adiar apresentação do parecer Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 25.6.2025

Em meio ao mal-estar provocado pela aprovação recente do projeto que susta os aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o prejuízo ao andamento da proposta que isenta Imposto de Renda para pessoas com salários de até R$ 5 mil é dado como certo. A apresentação do relatório, prevista para ocorrer nesta sexta-feira (27) na comissão especial que discute o tema, deve ser adiada.

A avaliação do deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da proposta do IR, é de que o clima político está desfavorável para a articulação, conforme o R7 apurou com o entorno do parlamentar. Além disso, a expectativa é de que a sessão da comissão desta sexta esteja esvaziada após a semana conturbada no Congresso. A ideia é esperar os ânimos se acalmarem e resgatar o foco para o tema.

Fontes ouvidas pela reportagem avaliam que o ambiente para avançar com a proposta da isenção do IR ficou comprometido, uma vez que a reação do governo à derrubada dos aumentos do IOF ainda está sendo traçada e ecoa nos bastidores. A possibilidade de uma judicialização contra a derrubada dos decretos é estudada entre o Executivo e a base governista no Congresso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Articulação do IR

A proposta de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda é uma das principais promessas voltadas à classe média e tem gerado forte repercussão social.

‌



Apesar do ponto principal do projeto ter consenso entre os parlamentares, a medida ainda enfrenta resistência em relação às formas de compensações para não comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Ainda não há nova data confirmada para a apresentação do relatório, mas o tema deve seguir em discussão nas próximas semanas. A avaliação do melhor momento fica a cargo de Lira, que usa da capilaridade política de um ex-presidente da Câmara para sentir a temperatura e articular nos bastidores.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp