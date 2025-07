Pagamentos do PIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro começam nesta terça Governo federal prevê pagar R$ 30,7 bilhões a 25,8 milhões de trabalhadores em 2025; benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518 Economia|Do R7, em Brasília 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

PIS é destinado para trabalhadores de empresas privadas; Pasep, para servidores públicos Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Trabalhadores com registro em carteira, nascidos em setembro e outubro, começam a receber nesta terça-feira (15) o abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2023. Os valores estarão disponíveis até 29 de dezembro.

O benefício contempla quem atuou com carteira assinada ao longo do ano passado e teve remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

A estimativa do governo federal é transferir R$ 30,7 bilhões para cerca de 25,8 milhões de pessoas em 2025.

O valor do abono varia conforme o tempo de atividade formal no período de referência. A quantia corresponde à divisão do salário mínimo vigente por 12, multiplicada pelo número de meses trabalhados.

Quem esteve empregado durante todo o ano terá direito ao valor integral, atualmente fixado em R$ 1.518. O benefício mínimo é de R$ 127.

A Caixa Econômica Federal se responsabiliza pelos pagamentos do PIS, enquanto o Pasep fica a cargo do Banco do Brasil.

📅 Cronograma de pagamento

Nascidos em setembro e outubro – 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro – 15 de agosto.

👨‍💻 Como consultar?

Para verificar se há direito ao abono, é necessário acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, selecionar a aba “Benefícios” e, em seguida, “Abono Salarial”.

Na opção “Pagamentos”, constam data, valor e instituição responsável.

💵Bancos

• Caixa Econômica Federal (PIS)

O valor será creditado prioritariamente em contas da Caixa — corrente, poupança ou Conta Digital. Também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital criada automaticamente.

Trabalhadores sem conta na instituição podem retirar o benefício em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e demais canais habilitados.

• Banco do Brasil (Pasep)

O crédito será feito preferencialmente em conta-corrente ou poupança no banco. Também há possibilidade de transferência via TED, Pix ou saque presencial para quem não possui vínculo bancário ou chave cadastrada.

