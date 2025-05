Petrobras anuncia redução de R$ 0,16 no litro do diesel para as distribuidoras Desta forma, o preço pago pelo consumidor será de R$ 2,81 por litro, uma redução de R$ 0,14 a cada litro de diesel B Economia|Do R7 05/05/2025 - 12h58 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h18 ) twitter

Redução passa a valer nesta terça Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (5) a redução de R$ 0,16 por litro no preço de diesel A para as distribuidoras a partir desta terça-feira (6). Na prática, segundo a estatal, o combustível passará a ser, em média, de R$ 3,27 por litro.

Desta forma, o preço pago pelo consumidor será de R$ 2,81 por litro, uma redução de R$ 0,14 a cada litro de diesel B. O valor considera a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos.

Segundo a Petrobras, com o reajuste anunciado, já foram reduzidos desde dezembro de 2022 os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,22 / litro, uma variação de 27,2%. “Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,75/ litro ou 34,9%”, disse a estatal.

O anúncio é feito quase uma semana depois da empresa registrar um crescimento de 5,4% na produção de petróleo, gás natural e LGN (líquido de gás natural) no primeiro trimestre de 2025. Assim, chegou a uma média de 2,77 milhões de barris por dia.

Segundo a empresa, a marca positiva é explicada devido à diminuição de paradas para manutenção, os resultados obtidos na Bacia de Santos e o início de novas plataformas. Outro marco ocorreu com a injeção de gás iniciada 49 dias após a ativação do sistema, superando o recorde anterior de 52 dias. Essa etapa ajuda a manter a pressão nos reservatórios e a elevar a produção.

