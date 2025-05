Petrobras reduz querosene de aviação em 7,9% a partir de amanhã Na comparação com dezembro de 2024, a redução é de 7,4% Economia|Do Estadão Conteúdo 31/05/2025 - 21h38 (Atualizado em 31/05/2025 - 21h38 ) twitter

Petrobras reduz querosene de aviação em 7,9% a partir de amanhã Agência Petrobras

A Petrobras vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em 7,9% para as distribuidoras a partir do domingo (1º), o equivalente a uma redução de R$ 0,28/litro em relação ao preço de maio de 2025. Na comparação com dezembro de 2024, a redução é de 7,4%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,27/litro neste ano até agora, informou a estatal.

A redução contratual de junho ocorre após uma alta de 0,3% no dia 1º de maio e a queda de 7,9% em abril. Os reajustes do combustível são feitos sempre no primeiro dia do mês. No acumulado desde dezembro de 2022, a empresa já reduziu o preço do QAV em 34,6%, equivalente a um decréscimo de R$ 1 76/litro.

Segundo a estatal, considerando a inflação do período, essa redução é de 41,8%. A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

