Plano Brasil Soberano dá 'respiro' à indústria, mas é preciso mais acordos bilaterais, diz CNI Para o presidente Ricardo Alban, medidas trazem alívio imediato e abrem caminho para negociações e novos acordos comerciais Economia|Do R7, em Brasília 13/08/2025 - 17h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h48 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo lançou o Plano Brasil Soberano para amenizar os impactos das tarifas de 50% dos EUA sobre exportações brasileiras.

A CNI considera o plano um avanço importante e defende a negociação contínua e ajustes conforme necessário.

Alban destaca a importância de acordos bilaterais e o fortalecimento do Mercosul, especialmente com a União Europeia.

O plano inclui medidas como prorrogação de prazos no regime de Drawback e estímulos às compras governamentais.

Ricardo Alban: 'Objetivo é caminhar, abrir mercado e manter o diálogo constante para buscar soluções'

O governo federal apresentou nesta quarta-feira (13), no Palácio do Planalto, o Plano Brasil Soberano, criado para reduzir os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre exportadores brasileiros.

A iniciativa contempla uma série de medidas defendidas pelo setor produtivo e conta com o apoio da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

O presidente da CNI, Ricardo Alban, classificou o anúncio como um avanço importante para a indústria nacional. Segundo ele, o plano adota como eixos principais a manutenção da negociação como prioridade e a possibilidade de novos ajustes, caso o cenário exija.

“Este plano dá um respiro à indústria nacional. O objetivo é caminhar, abrir mercado e manter o diálogo constante para buscar soluções”, afirmou.

CNI pede mais ações

Alban também reforçou a necessidade de intensificar a celebração de acordos bilaterais e no âmbito do Mercosul, especialmente com a União Europeia.

Entre as ações apresentadas estão:

A criação de linha de crédito especial de até R$ 30 bilhões, via Banco do Brasil e BNDES;

O diferimento por dois meses de tributos federais;

A reativação do programa Reintegra, com alíquotas de até 6% para micro e pequenas empresas e até 3,1% para médias e grandes.

Outras medidas incluem prorrogar prazos no regime de Drawback, reformar do Fundo de Garantia à Exportação e incluir compras governamentais para estimular a demanda.

De acordo com Alban, o momento exige equilíbrio e união para transformar desafios em oportunidades. Ele destacou que a CNI seguirá próxima ao governo para acompanhar a execução do plano, discutir soluções e preservar a competitividade da indústria brasileira.

“O Brasil precisa se colocar como nação em primeiro lugar para avançar muito mais”, concluiu.

