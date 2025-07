Plano Safra: BNDES anuncia R$ 70 bilhões para médios, grandes e pequenos agricultores Montante terá como foco inovação, crédito rural e redução de desigualdades Economia|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 17h11 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h11 ) twitter

Contratação do financiamento pode ser feita com o BNDES ou por meio de instituição parceira Wenderson Araujo/CNA/Divulgação/Arquivo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai liberar R$ 70 bilhões para financiar a agricultura brasileira no ciclo 2025/2026, com o Plano Safra.

O valor, maior da história do banco para o setor, representa um aumento de 5% em relação ao plano anterior e quase triplica os recursos ofertados no ciclo 2022/2023.

Desse total, R$ 39,7 bilhões serão operados por meio dos programas agropecuários do governo federal, com juros definidos e condições específicas.

A maior fatia irá para a agricultura empresarial, que contará com R$ 26,3 bilhões em linhas como Moderfrota, Pronamp, Inovagro e PCA. Pequenos produtores terão acesso a R$ 13,4 bilhões via Pronaf, com taxas que partem de 0,5% ao ano.

O Norte e o Nordeste receberão atenção especial, com R$ 532 milhões reservados para agricultores familiares das duas regiões — um salto de 80% em relação ao plano anterior. Segundo o BNDES, a medida integra uma estratégia de combate às desigualdades regionais.

Compromisso

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, reforçou o compromisso da instituição com o setor agropecuário. “Estamos ao lado dos produtores, apoiando tecnologia, inovação e sustentabilidade”, declarou.

Os financiamentos estarão disponíveis entre 1º de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. A contratação poderá ser feita diretamente com o BNDES ou por meio de mais de 80 instituições financeiras parceiras.

