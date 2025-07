Em novo esforço pelo agro, Lula lança Plano Safra de mais de R$ 516 bi para os grandes do setor Recursos para agricultura familiar foram anunciados nessa segunda; governo espera recursos recordes Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília e Caroline Aguiar 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

Lula afirmou que não vai perguntar em quem o agricultor votou para presidente na hora de repassar recursos Ricardo Stuckert/Presidência da República - 30.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta terça-feira (1º) o Plano Safra 2025 voltado a produtores médios e grandes.

A reportagem do R7 apurou que a expectativa do governo é liberar um volume recorde de recursos, de R$ 516,2 bilhões — valor que inclui aportes privados e aumento na oferta de crédito rural.

A iniciativa é vista como uma tentativa de reaproximação com o agronegócio, em um momento de baixa aprovação popular.

Segundo pesquisa Quaest divulgada no início do mês, a desaprovação ao governo chegou a 57%, o pior índice desde o início do mandato.

Durante agenda recente em Tocantins, Lula reafirmou o compromisso com o setor e aproveitou para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu não vou perguntar para quem o fazendeiro votou, não me interessa. Não quero saber se ele faz Pix para ajudar o Bolsonaro na vagabundagem dele. O que importa é se ele está produzindo, se o país se beneficia disso. Ele terá crédito, porque merece”, declarou.

Na ocasião, o presidente destacou que esta será a maior edição da história do programa:

“Vamos lançar o novo Plano Safra. Será o terceiro ano consecutivo com valores recordes. Investimos nos grandes produtores, que impulsionam o comércio exterior, e também nos pequenos, que colocam comida na mesa do povo. Neste governo, ninguém fica para trás.”

O que é o Plano Safra

O Plano Safra é a principal política federal de apoio à agropecuária, com linhas de crédito, incentivos e ações estruturantes. O ciclo de vigência acompanha o calendário agrícola nacional, começando em 1º de julho e encerrando em junho do ano seguinte.

Na última edição, destinada a empresários do setor, foram destinados R$ 508,6 bilhões — incluindo R$ 108 bilhões em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), usados para emissão de Cédulas do Produto Rural (CPR).

Agricultura familiar

Nesta segunda-feira (30), o governo lançou a versão 2025 do Plano Safra voltada à agricultura familiar.

O investimento anunciado é de R$ 89 bilhões — também recorde —, com recursos destinados a crédito rural, compras institucionais, seguro agrícola, assistência técnica e políticas de garantia de preços mínimos.

Desse total, R$ 78,2 bilhões vão para o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que completa 30 anos em 2025.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o objetivo é baratear o preço dos alimentos, oferecendo juros reais negativos para itens essenciais.

A taxa de financiamento para culturas como arroz, feijão, mandioca, frutas, hortaliças, leite e ovos será de 3% ao ano. No caso de práticas orgânicas ou agroecológicas, o índice cai para 2%.

Entre os destaques estão linhas específicas para agroecologia, irrigação sustentável, conectividade no campo, adaptação climática e inclusão produtiva.

O programa Mais Alimentos dobrou o limite para compra de máquinas de pequeno porte, que passou de R$ 50 mil para R$ 100 mil, com juros de 2,5%. Equipamentos de até R$ 250 mil terão taxa de 5%.

Outro ponto relevante é o Pronara (Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos), que promoverá pesquisa, monitoramento de resíduos, estímulo ao uso de bioinsumos e fortalecimento da assistência técnica, com o objetivo de reduzir a dependência de defensivos químicos.

