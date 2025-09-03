7 de setembro: Metrô do DF vai funcionar em horário estendido neste domingo
Trens vão funcionar de 5h30 às 21h30; transporte será gratuito à população
O metrô do Distrito Federal vai funcionar em horário especial neste domingo devido às comemorações de 7 de setembro. A operação vai começar mais cedo, às 5h30, e segue até o horário normal de 21h30. Além disso, seguindo o programa Vai de Graça, o transporte será gratuito.
Desde março, o transporte público é disponibilizado de forma gratuita para a população aos domingos e feriados. Para acessar o transporte, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte, etc — para validar a passagem na catraca.
Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que então vai validar a passagem.
7 de Setembro
A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.
Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal.
Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.
O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.
