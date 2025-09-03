7 de setembro: Metrô do DF vai funcionar em horário estendido neste domingo Trens vão funcionar de 5h30 às 21h30; transporte será gratuito à população Brasília|Do R7 03/09/2025 - 09h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O metrô do DF funcionará em horário estendido das 5h30 às 21h30 neste domingo, 7 de setembro.

O transporte será gratuito, com utilização de cartões de mobilidade para validação na catraca.

A SSP-DF montou um esquema especial de segurança para o desfile cívico-militar e julgamento no STF.

Serão usados equipamentos avançados, como drones, para vigilância e policiamento ostensivo na área. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Metrô-DF funciona de forma gratuita aos domingos e feriados Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

O metrô do Distrito Federal vai funcionar em horário especial neste domingo devido às comemorações de 7 de setembro. A operação vai começar mais cedo, às 5h30, e segue até o horário normal de 21h30. Além disso, seguindo o programa Vai de Graça, o transporte será gratuito.

Desde março, o transporte público é disponibilizado de forma gratuita para a população aos domingos e feriados. Para acessar o transporte, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte, etc — para validar a passagem na catraca.

🚇 No próximo domingo, Dia 7 de Setembro, feriado do Dia da Independência, o @metrodfoficial vai operar em horário especial: o funcionamento será das 5h30 até as 21h30. #setedesetembro #diadaindependencia #metrodfoficial pic.twitter.com/Mcc5jV9OWl — Metrô-DF (@metrodfoficial) September 1, 2025

Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que então vai validar a passagem.

7 de Setembro

A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.

‌



Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal.

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.

‌



O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp