Puxada por serviços e indústria, economia brasileira cresce 0,4% no segundo trimestre de 2025

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, impulsionada por serviços (0,6%) e indústria (0,5%).

O PIB totalizou R$ 3,2 trilhões, com crescimento de 2,2% em relação ao segundo trimestre de 2024.

A taxa de investimento e a taxa de poupança ficaram em 16,8% do PIB, superando os índices do ano anterior.

A agropecuária apresentou uma leve queda de 0,1%, enquanto as indústrias extrativas cresceram 5,4%.

Crescimento do PIB foi puxado, sobretudo, pelos serviços (0,6%) Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

A economia brasileira, medida pelo PIB (Produto Interno Bruto), cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre do ano. O crescimento foi puxado, sobretudo, pelos serviços (0,6%) e indústria (0,5%).

A Agropecuária, por outro lado, recuou 0,1%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação ao segundo trimestre de 2024, o PIB avançou 2,2%, com crescimento na Agropecuária (10,1%), na Indústria (1,1%) e nos Serviços (2%).

O PIB totalizou R$ 3,2 trilhões no segundo trimestre de 2025, sendo R$ 2,7 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 431,7 bilhões, aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

‌



No mesmo período, a taxa de investimento foi de 16,8% do PIB, acima dos 16,6% do segundo trimestre de 2024. Já a taxa de poupança foi de 16,8%, superando os 16,2% do mesmo trimestre de 2024.

O desempenho positivo na indústria se deve ao crescimento de 5,4% nas Indústrias Extrativas. Por outro lado, houve retração nas atividades de: Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-2,7%), Indústrias de Transformação (-0,5%) e Construção (-0,2%).

‌



Já nas atividades de serviço, houve crescimento em:

‌



Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (2,1%)

Informação e comunicação (1,2%)

Transporte, armazenagem e correio (1%)

Outras atividades de serviços (0,7%)

Atividades imobiliárias (0,3%).

Houve estabilidade no Comércio (0%) e variação negativa na Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (-0,4%).

Resultado acumulado

O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de 2025 cresceu 3,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. A taxa resultou das altas de 3% no Valor Adicionado a preços básicos e de 4,2% nos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.

O resultado do Valor Adicionado nesta comparação decorreu dos seguintes desempenhos: Agropecuária (5,8%), Indústria (2,4%) e Serviços (2,9%).

Entre as atividades industriais, a Construção (3,6%), as Indústrias da Transformação (3,1%) e as Indústrias Extrativas (1%) tiveram expansão.

Já a atividade de Eletricidade, gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,6%) recuou.

Além disso, todas as atividades de Serviços tiveram resultados positivos.

Perguntas e respostas

Qual foi o crescimento da economia brasileira no segundo trimestre de 2025?

A economia brasileira, medida pelo PIB (Produto Interno Bruto), cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre do ano.

Quais setores impulsionaram esse crescimento?

O crescimento foi impulsionado principalmente pelos serviços, que cresceram 0,6%, e pela indústria, que teve um aumento de 0,5%.

Como se comportou o setor da agropecuária nesse período?

A agropecuária apresentou uma retração de 0,1% no segundo trimestre de 2025.

Qual foi o PIB total no segundo trimestre de 2025?

O PIB totalizou R$ 3,2 trilhões no segundo trimestre de 2025.

Como foi o desempenho do PIB em relação ao segundo trimestre de 2024?

Em comparação ao segundo trimestre de 2024, o PIB avançou 2,2%, com crescimento na agropecuária (10,1%), na indústria (1,1%) e nos serviços (2%).

Quais foram as taxas de investimento e poupança no segundo trimestre de 2025?

A taxa de investimento foi de 16,8% do PIB, enquanto a taxa de poupança também foi de 16,8%.

Quais atividades industriais apresentaram crescimento e quais tiveram retração?

As indústrias extrativas cresceram 5,4%, enquanto houve retração nas atividades de eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos (-2,7%), indústrias de transformação (-0,5%) e construção (-0,2%).

Como se comportaram as atividades de serviços no segundo trimestre de 2025?

Houve estabilidade no comércio (0%) e uma variação negativa na administração, defesa, saúde, educação pública e seguridade social (-0,4%).

Qual foi o crescimento do PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de 2025?

O PIB acumulado cresceu 3,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.

Quais foram os desempenhos das atividades industriais e de serviços nesse período?

Entre as atividades industriais, a construção teve crescimento de 3,6%, as indústrias de transformação cresceram 3,1% e as indústrias extrativas aumentaram 1%. Todas as atividades de serviços apresentaram resultados positivos.

