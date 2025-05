Safra brasileira deve bater recorde em 2025 com 328,4 milhões de toneladas Mato Grosso segue como maior produtor de grãos do país, com 30,8% do total, seguido por Paraná e Goiás Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 11h17 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h23 ) twitter

Safra brasileira deve bater recorde em 2025 CNA/Wenderson Araujo/Trilux - Arquivo

A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil deve alcançar 328,4 milhões de toneladas em 2025, segundo a estimativa de abril do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nesta quinta-feira (15). O volume representa um crescimento de 12,2% em relação ao ano passado e avanço de 0,2% na comparação com o dado de março.

Segundo Carlos Alfredo Guedes, gerente de agricultura do IBGE, o avanço é reflexo de uma safra de recuperação após os problemas climáticos de 2024. Estados do Centro-Oeste puxam esse crescimento: Mato Grosso deve crescer 10,3%, Goiás, 18,9% e Mato Grosso do Sul, 26,7%. Também se destacam São Paulo (+22%) e Paraná (+20%). Já o Rio Grande do Sul deve ter queda de 4% por conta da falta de chuvas.

A soja, principal commodity (produtos básicos não industrializados) agrícola do país, deve alcançar um volume recorde de 164,2 milhões de toneladas, aumento de 13,3% sobre 2024. O milho tem produção estimada em 128,2 milhões de toneladas, próxima do recorde de 2023.

No caso do café, a produção total está estimada em 3,3 milhões de toneladas — alta de 2,3% em relação a março e queda de 3,6% ante 2024. A produção de café arábica deve recuar 7,5%, em ano de bienalidade negativa, enquanto o conilon (canephora) deve crescer 5,5%, puxado pelos bons preços e investimentos dos produtores.

Mato Grosso segue como maior produtor de grãos do país, com 30,8% do total, seguido por Paraná (13,7%) e Goiás (11,7%). O Centro-Oeste lidera entre as regiões, com 50,4% da safra nacional.

