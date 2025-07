Senadores se reúnem com Itamaraty para negociar missão contra o tarifaço nos EUA Comitiva do Senado viaja para conversar sobre tarifa de 50%, com empresários e congressistas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/07/2025 - 13h55 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h11 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Senadores se reúnem com o Itamaraty para planejar viagem aos EUA.

A comitiva busca diálogo sobre a tarifa de 50% imposta ao Brasil.

Reuniões na viagem serão apenas conversas, sem negociações formais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro Mauro Vieira deu orientações para viagem de senadores aos EUA Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Senadores que vão aos Estados Unidos para discutir as tarifas de 50% impostas ao Brasil definiram as estratégias da viagem em reunião com o Itamaraty, nesta quarta-feira (23).

O grupo conta com oito congressistas e embarca para o país na próxima semana, com a orientação de busca por diálogo com empresários e políticos norte-americanos.

A viagem ficará restrita a conversas, sem entrar no campo de negociações, conforme ficou acordado entre políticos e o Itamaraty.

A reunião desta quarta contou com a presença do chanceler Mauro Vieira e da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti.

‌



Diplomatas e representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e comércio, como a secretária de Comércio Exterior, Tatiane Prazeres, e o chefe de gabinete do vice-presidente, Geraldo Alckmin, também participaram do encontro.

Os detalhes a respeito da agenda serão definidos até o fim da semana, conforme indicou o presidente da comitiva de senadores, Nelsinho Trad (PSD-MS).

‌



“A agenda técnica vai terminar de ser concluída até o final dessa semana, onde nós vamos reunir com empresários, americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios nos EUA e parlamentares americanos”, afirmou o senador.

Comitiva tem apoio do governo

A comitiva ganhou apoio do governo, conforme apurou o R7. Os detalhes foram discutidos durante reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda o comitê de negociações do governo federal.

‌



“Vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Na questão comercial, entendemos que há equívocos do governo dos Estados Unidos, porque [o país] tem superávit na balança comercial”, disse Alckmin após reunião com senadores, na semana passada.

O grupo conta com nomes que defendem o agronegócio, governistas e alguns representantes da oposição. Veja a lista:

Nelsinho Trad (PSD-MS) - presidente do grupo;

(PSD-MS) - presidente do grupo; Tereza Cristina (PP-MS);

(PP-MS); Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

(PL-SP); Jaques Wagner (PT-BA);

(PT-BA); Esperidião Amin (PP-SC);

(PP-SC); Rogério Carvalho (PT-SE);

(PT-SE); Fernando Farias (MDB-AL);

(MDB-AL); Carlos Viana (Podemos-MG).

