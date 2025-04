Tira-dúvidas IR 2025: como declarar rendimentos de aluguel ou imóveis? Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, a obrigatoriedade se estende a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, um aumento em relação ao limite anterior de R$ 30.639,90. A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo.

Para auxiliar os contribuintes e descomplicar o processo, o R7 apresenta uma série especial de reportagens com orientações detalhadas para o envio correto da declaração, ajudando a evitar a malha fina.

Uma das principais dúvidas é como o contribuinte deve declarar rendimentos provenientes de aluguel ou imóveis. Segundo a Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, quem recebeu aluguéis acima de R$ 2.259,21, além de declarar anualmente à Receita Federal, deve realizar o recolhimento do Imposto Retido mensalmente por meio do Carnê-leão, que pode ser encontrado no site da Receita Federal ou acessado pelo Portal e-CAC, em “Declarações e Demonstrativos”, na função “Acessar Carnê-leão.

Na declaração, os valores recebidos com aluguéis devem ser informados na seção “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”. Ela está localizada no menu do lado esquerdo do programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.

Leia também: Imposto de Renda 2025: veja série do R7 para simplificar a declaração e evitar a malha fina

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

Perguntas e respostas

Quais documentos devo separar para fazer a declaração?

Com um período relativamente longo para o envio, especialistas recomendam revisar os dados com atenção para evitar cair na malha fina.

Um dos primeiros passos é separar toda a documentação necessária antes de iniciar o preenchimento, facilitando o processo e reduzindo o risco de erros.

Quando a declaração pré-preenchida estará disponível?

A declaração pré-preenchida, que agiliza a entrega da declaração por ter diferentes dados informados de forma automática, já está disponível.

Segundo a Receita Federal, a demora para a disponibilização completa da declaração pré-preenchida foi por causa da recente greve dos auditores-fiscais do órgão.

