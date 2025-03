Tira-dúvidas IR 2025: quem recebeu herança deve declarar? Prazo para entrega da declaração vai até 30 de maio; expectativa é que o órgão receba 46,2 milhões de declarações até o fim do prazo Economia|Do R7, em Brasília 21/03/2025 - 08h51 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h23 ) twitter

Prazo para entrega da declaração já começou e vai até 30 de maio José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começou na segunda-feira (17) e se encerra em 30 de maio. Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com a Receita Federal — antes, esse limite era de R$ 30.639,90. A expectativa é que o órgão receba 46,2 milhões de declarações até o fim do prazo.

Mesmo sendo um processo anual, a declaração do IR ainda gera dúvidas entre os contribuintes. Para ajudar, o R7 lança uma série de reportagens com orientações para o envio correto da documentação e para evitar cair na malha fina.

Uma das principais dúvidas é se quem recebeu herança precisa declarar o imposto. Conforme a Receita Federal, o simples fato de ter recebido uma herança, considerada rendimento isento, não obriga a entrega da declaração. No entanto, é necessário declarar se, em 31 de dezembro de 2024, a pessoa:

Possuía bens acima de R$ 800 mil ;

; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte que, somados, ultrapassaram R$ 200 mil.

Se a herança recebida se enquadrar em uma dessas situações, a declaração do Imposto de Renda passa a ser obrigatória.

Perguntas e respostas

Quando a declaração pré-preenchida estará disponível?

A declaração pré-preenchida, que agiliza a entrega da declaração por ter diferentes dados informados de forma automática, só vai estar totalmente disponível em 1º de abril.

Por enquanto, apenas alguns dados parciais estarão preenchidos automaticamente, como informações relativas a pagamentos e rendimentos informados por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

Além disso, estarão disponíveis na declaração pré-preenchida nesse primeiro momento:

informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB);

declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED);

carnê-leão web;

rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave;

códigos de juros; e

restituições recebidas no ano-calendário.

Segundo a Receita Federal, a demora para a disponibilização completa da declaração pré-preenchida foi por causa da recente greve dos auditores-fiscais do órgão.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

A isenção para quem ganha até R$ 5.000 já está valendo?

O governo federal apresentou nesta semana uma proposta para isentar da tributação aqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, mas a regra ainda não está em vigor.

Segundo a Receita Federal, quem recebe a partir de R$ 2.259,21 por mês paga imposto. Veja a tabela do IR 2025:

Até R$ 2.259,20 – Isento

De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 – 7,5% (R$ 169,44)

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 – 15% (R$ 381,44)

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 – 22,5% (R$ 662,77)

Acima de R$ 4.664,68 – 27,5% (R$ 896)

O que diz o projeto da isenção?

O projeto que isenta pessoas que ganham até R$ 5.000 foi enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18). A expectativa do governo é que a nova faixa passe a valer no próximo ano. Lula e Haddad reuniram-se na manhã dessa segunda (17), no Palácio do Planalto, para discutir os últimos ajustes do texto. O Executivo tem afirmado que, para bancar o aumento da isenção, será criado um imposto progressivo de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 50 mil por mês.

A ideia inicial é apresentar os temas em conjunto, para que um compense o outro na questão arrecadatória. Há, inclusive, um acordo entre os Poderes Legislativo e Executivo para os projetos serem apreciados na condição de neutralidade, ou seja, sem perda ou ganho de arrecadação.

Mudanças no Imposto de Renda Luce Costa/Arte R7

Quais documentos devo separar para fazer a declaração?

Com um período relativamente longo para o envio, especialistas recomendam revisar os dados com atenção para evitar cair na malha fina. Um dos primeiros passos é separar toda a documentação necessária antes de iniciar o preenchimento, facilitando o processo e reduzindo o risco de erros.

VEJA LISTA AQUI