Turistas estrangeiros injetam 805 milhões de dólares na economia brasileira em janeiro Valor representa um gasto médio de aproximadamente US$ 2 mil por viajante Economia|Do R7, em Brasília 28/02/2025 - 07h53 (Atualizado em 28/02/2025 - 07h53 )

Brasil recebeu mais de 1,4 milhão de turistas internacionais em janeiro Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil recebeu mais de 1,4 milhão de turistas internacionais em janeiro de 2025, e o impacto financeiro foi expressivo: os visitantes injetaram US$ 805 milhões na economia brasileira. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Bacen (Banco Central) e compilados pelo Ministério do Turismo. O valor representa um gasto médio de aproximadamente US$ 2 mil por viajante, tornando este o melhor mês de janeiro da última década em termos de receitas turísticas.

“Temos um espaço enorme para crescer ainda mais em receitas turísticas internacionais. Nosso trabalho, em parceria com a Embratur, é atrair esses viajantes, que buscam experiências autênticas, para conhecer tudo o que o Brasil tem a oferecer”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O montante registrado em janeiro de 2025 representa um crescimento de 24% em relação ao mesmo período de 2016, quando turistas estrangeiros deixaram US$ 650 milhões no país.

A evolução da entrada de recursos internacionais também é evidente ao longo dos anos. Em janeiro de 2024, os turistas estrangeiros gastaram US$ 801 milhões, um aumento de 32% em relação ao mesmo período de 2023, quando o valor foi de US$ 604 milhões.

