Aprovados no Prouni têm até esta sexta para entregar documentos em universidades Candidatos devem confirmar dados declarados na inscrição do programa de forma presencial ou online Educação|Do R7, em Brasília 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aprovados devem entregar documentações nas universidades para garantir bolsa Juca Varella/Agência Brasil

O prazo para os aprovados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) comprovarem informações nas universidades que foram pré-selecionados termina nesta sexta-feira (18).

A lista de aprovados foi divulgada em 7 de julho no site do Ministério da Educação. O resultado da segunda chamada ocorrerá em 28 de julho.

RESUMO DA NOTÍCIA Prazo para entrega de documentos dos aprovados no Prouni termina nesta sexta-feira (18).

Candidatos devem comprovar informações declaradas na inscrição de forma presencial ou online.

Programa oferece mais de 211 mil bolsas, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais.

Comprovante é necessário para não perder a bolsa e verificar horários e locais é fundamental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A etapa de comprovação de informações envolve a apresentação de documentos que confirmem os dados declarados na inscrição do programa.

A lista de documentos inclui:

‌



Documento de identificação do candidato e dos integrantes da família;

Comprovante de residência;

Certificado de conclusão do ensino médio;

Comprovantes de renda;

Declaração que comprove atuação como professor da educação básica (quando aplicável);

Documentos de separação, divórcio ou óbito dos pais (se for o caso);

Laudo médico ou documento oficial que comprove deficiência (quando necessário)

Segundo o edital, cada instituição define a forma de entrega da documentação, que pode ocorrer presencialmente ou virtualmente, sem cobrança de taxas.

O candidato deve verificar os horários e locais definidos pela unidade de ensino. A falta de comprovação dos dados resultará na perda da bolsa.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como Funciona o Prouni?

O programa oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, sendo:

✔ Bolsas integrais (100% da mensalidade);

‌



✔ Bolsas parciais (50% da mensalidade).

Nesta edição, o Ministério da Educação ofertou mais de 211 mil bolsas. Desse total, mais de 118 mil são integrais e mais de 93 mil parciais.

As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp