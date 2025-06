CIEE disponibiliza 665 vagas de estágio em diferentes áreas no Distrito Federal As áreas com mais oportunidades são administração, ensino médio e educação Educação|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 15h49 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h49 ) twitter

DF conta com mais de 600 vagas de estágio disponíveis Reprodução/CIEE/Reprodução/CIEE

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 665 vagas de estágio abertas no Distrito Federal nesta semana.

O maior número de oportunidades são: administração (190 vagas), ensino médio (93), educação (51), jurídica (37) e contabilidade (35).

Também há vagas em áreas como comunicação (24), marketing (7), saúde (53) e técnico em administração (50).

O centro de integração conta com 7,6 mil vagas de estágio abertas em todo o país. Para se candidatar, é preciso estar matriculado em curso de ensino médio, técnico ou superior.

‌



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br, ou presencialmente na sede do CIEE/DF, localizada na EQSW 304/504, Sudoeste.

