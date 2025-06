Especialista dá dicas para a Prova Nacional Docente, o ‘Enem dos professores’

O MEC publicou, nesta terça-feira (17), o edital da Prova Nacional Docente , um concurso unificado com vagas para professores da educação básica para redes públicas. As inscrições começam no dia 14 de julho e terminam no dia 25. A prova será aplicada em 26 de outubro.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, destaca a estabilidade oferecida pelo concurso público e dá dicas de preparação para a prova, que incluirá questões de conhecimentos específicos.



“Às vezes o profissional obteve uma formação há cinco, dez anos, e alguns desses conteúdos ou habilidades não foram desenvolvidos naquele currículo. Então é preciso estar atento a essas atualizações, o próprio edital traz, no item 3.4, a especificação, o conteúdo geral que vai ser cobrado para todas as licenciaturas e o conteúdo específico de cada uma”, diz.