Do Enem à faculdade: conheça cinco rotas possíveis para o ensino superior Notas do Enem são usadas nas seleções do MEC, como o Sisu e o Prouni; provas acontecem nos dias 9 e 16 de novembro Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 )

Prazo de pagamento da taxa de inscrição termina nesta sexta-feira (27) Tony Oliveira/Agência Brasília - 26/05/2025

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas obtidas no exame são utilizadas em programas do Ministério da Educação, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Além disso, universidades públicas e privadas também utilizam os resultados do Enem como critério único ou complementar em seus próprios processos seletivos.

As provas deste ano estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, exceto em três cidades do Pará (Belém, Ananindeua e Marituba), onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

As inscrições para a edição de 2025 já foram encerradas, mas os estudantes têm até sexta-feira (27) para pagar a taxa de R$ 85.

Veja cinco caminhos para o ensino superior com o Enem

Sisu

Neste caso, a maioria das instituições participantes são universidades e institutos federais. Na última edição, foram ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições de todas as regiões do país.

A seleção é feita com base na média das notas obtidas no exame, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. O processo também leva em conta os perfis social e econômico dos estudantes, conforme a Lei de Cotas.

Assim, quem participar do Enem deste ano e não zerar a redação poderá se inscrever no Sisu de 2026. É necessário ter concluído o ensino médio — ou seja, “treineiros” não podem se inscrever.

Prouni

O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) para cursos de graduação em instituições privadas. O público-alvo são estudantes sem diploma de nível superior.

Para concorrer:

Bolsa integral: renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa ;

renda familiar bruta mensal de até ; Bolsa parcial: renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa.

Além disso, o candidato deve ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Para se inscrever nos processos seletivos do Prouni de 2026, é possível utilizar as notas do Enem de 2025 ou 2024. Em todas as edições, o candidato pode optar por concorrer às bolsas de ampla concorrência ou às cotas para pessoas com deficiência, autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas.

Atualmente, 651.390 estudantes são beneficiários do Prouni, matriculados em 1.856 instituições privadas de ensino superior.

Fies

O Fies permite que estudantes de baixa renda financiem cursos de graduação em instituições privadas, com início do pagamento após a conclusão do curso. Para participar, é necessário ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos.

Também existe o Fies Social, que reserva metade das vagas para estudantes com renda de até meio salário mínimo por pessoa inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Com o Fies Social, é possível financiar até 100% do valor do curso, respeitando os limites estabelecidos para cada área. Para participar, o estudante deve ter feito o Enem a partir de 2010, com média superior a 450 pontos e sem zerar a redação.

Neste ano, o programa oferece mais de 112 mil vagas, divididas em dois processos seletivos — o primeiro, para cursos com início no primeiro semestre, já foi encerrado; o segundo ocorrerá para cursos com início no segundo semestre.

Seleções próprias de instituições

Além dos programas do MEC, diversas instituições públicas e privadas utilizam as notas do Enem em seus próprios processos seletivos, como critério único ou como parte do processo de ingresso.

Universidades portuguesas

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados para ingresso em universidades portuguesas que possuem convênio com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar o ensino superior em Portugal.

