Enem 2025: prazo para solicitar atendimento especializado termina em 6 de junho Para que o pedido seja avaliado, o participante deve enviar um documento legível, em língua portuguesa Educação|Do R7, em Brasília 02/06/2025 - 08h32 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazo para solicitar atendimento especializado termina em 6 de junho Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

Estudantes que vão participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 e precisam de atendimento especializado devem fazer a solicitação até 6 de junho, data de encerramento das inscrições. O pedido deve ser feito diretamente na Página do Participante, no momento da inscrição.

As inscrições para o exame começaram em 26 de maio e seguem abertas até o dia 6 do mês seguinte. É por esse mesmo canal que os candidatos precisam enviar a documentação comprobatória da condição que justifica a solicitação.

Quem pode pedir atendimento especializado?

Segundo o edital do Enem 2025, têm direito ao atendimento especializado participantes com as seguintes condições:

Baixa visão

Cegueira

Visão monocular

Deficiência física

Deficiência auditiva

Surdez

Deficiência intelectual

Surdocegueira

Dislexia

Déficit de atenção

Transtorno do espectro autista (TEA)

Discalculia

Diabetes

Gestantes

Lactantes

Idosos

Estudantes em classe hospitalar

Outras condições específicas

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Documentação necessária

Para que o pedido seja avaliado, o participante deve enviar um documento legível, em língua portuguesa, contendo:

‌



Nome completo do candidato

Diagnóstico com descrição da condição e/ou código CID-10

Assinatura e identificação do profissional responsável, com registro no CRM, RMS ou órgão competente

De acordo com o Inep, participantes que já tiveram a documentação aprovada entre 2021 e 2024 não precisam reenviar os documentos, desde que a solicitação seja a mesma. A exceção vale para casos de lactantes e de estudantes em classe hospitalar, que devem apresentar nova documentação atualizada, incluindo declaração do hospital informando a disponibilidade de estrutura para aplicação das provas.

Recursos disponíveis

Entre os recursos de acessibilidade oferecidos pelo Enem estão:

‌



Provas em braile

Provas ampliadas ou superampliadas

Leitor de tela

Sala individual

Mobiliário adaptado

Tempo adicional

Guia-intérprete

Também é permitido o uso de materiais próprios, como máquina de escrever em braile, óculos especiais, bolsa de colostomia, medidor de glicose e bomba de insulina. Esses itens serão inspecionados no local de prova pelo chefe de sala, nos dias de aplicação: 9 e 16 de novembro.

Regras para lactantes

Mulheres que solicitarem atendimento como lactantes deverão levar um acompanhante adulto nos dois dias de prova. Esse acompanhante ficará em uma sala reservada, sendo responsável pelo bebê, e não poderá acessar a sala de aplicação da prova.

‌



Todo contato entre a lactante e o acompanhante deverá ser supervisionado por um fiscal. Além disso, o acompanhante será submetido à revista eletrônica com detector de metais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp