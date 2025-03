Encceja 2025: prazo para justificar ausência na edição anterior vai até 28 de março Candidatos que faltaram a prova em 2024 devem informar motivos para realizar exame gratuitamente neste ano Educação|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h47 ) twitter

Provas vão acontecer em agosto Arquivo/Agência Brasil

Os interessados em participar gratuitamente do Encceja 2025 (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos), mas faltaram a prova no ano anterior, têm até 28 de março para justificar a ausência no exame.

As inscrições ocorrerão entre os dias 21 de abril e 2 de maio. No mesmo período, candidatos que necessitarem de atendimento especializado ou desejarem utilizar nome social poderão solicitar os serviços.

Confira o edital aqui.

Como justificar ausência?

Para realizar o processo, é preciso acessar a página do Encceja, e clicar em “Justificativa de ausência”. Depois é preciso fazer um login com a conta Gov.br, e anexar a documentação comprobatória sobre o motivo da falta no dia do exame.

‌



Após o envio, é preciso acompanhar a situação no site. O resultado será divulgado em 7 de abril.

Aqueles que tiverem os motivos de ausência ou os documentos reprovados poderão fazer uma nova tentativa no período de recursos, que vai de 7 a 11 de abril.

‌



Caso o participante não justifique a ausência ou ela seja reprovada mesmo com o recurso, será necessário pagar uma taxa de R$ 40,00 para se inscrever no Encceja 2025. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, e poderá ser pago até 7 de maio.

Aplicação das provas

O Encceja é uma oportunidade para pessoas que buscam a certificação do ensino fundamental e médio. As provas serão aplicadas em 3 de agosto, divididas em dois turnos, um pela manhã e outro pela tarde.

O exame é composto por quatro áreas do conhecimento, abordando disciplinas como ciências, matemática, língua portuguesa, redação, inglês, espanhol, artes, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia. Os locais de prova serão informados posteriormente pelo Inep.