Redes sociais têm poder absolutista e desconhecem fronteiras, diz Lula Na posse do novo presidente da OAB, petista defendeu regulamentação das plataformas no país Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 20h48 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h57 )

Lula defende regulamentação das redes Ricardo Stuckert/PR - 14.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (17) a atuação das redes sociais e defendeu regulamentação para a aplicação das plataformas no país. De acordo com o petista, as chamadas “big techs” possuem “concentração de poder sem precedentes” e “desconhecem fronteiras e jurisdições nacionais”.

“Precisamos reconstruir as bases da nossa democracia, promover a justiça social e combater as desigualdades que ainda assolam a nossa nação. Se os problemas decorrentes de tristes heranças de nosso passado não morreram, nos deparamos com desafios civilizatórios típicos de nosso tempo. Quero destacar a desinformação e a propagação do ódio nas redes sociais, diante de falta de regulamentação adequada, temos observado uma tendência de concentração de poder sem precedentes nas oligarquias digitais”, disse Lula.

“Um poder absolutista, que desconhece fronteiras e julga as jurisdições nacionais. É imperativo avançar na criação de um arcabouço jurídico robusto que promova a concorrência justa e proteja as crianças, as mulheres e as minorias. É preciso assegurar que todos tenham acesso equitativo e que estejamos todos protegidos da ameaça de uma nova forma de colonialismo, o chamado colonialismo digital”, completou.

As declarações foram dadas por Lula durante discurso na posse de Beto Simonetti como novo presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Brasília. O mandato vai até 2028. Na ocasião, o presidente criticou a Lava Jato. “Não é demais lembrar que, graças à atuação de uma advocacia combativa, pude ver minha inocência prevalecer frente ao abuso do poder perpetrado por um grupo que quis tomar a justiça e o direito para si”.

Em seu discurso, Lula saudou a OAB. “Hoje estamos aqui não apenas para celebrar a renovação de uma das instituições mais importantes do país, mas também para reafirmar o compromisso com os valores que ela representa: democracia, justiça e direitos humanos. A vocês que assumem a nobre missão de liderar essa instituição, desejo sabedoria, coragem e determinação para seguir defendendo os valores que nos unem como brasileiros”, disse o presidente.