Enem: prazo para contestar atendimento especializado negado começa nesta segunda Participantes devem enviar documentação que comprove condição alegada na inscrição; resultado do recurso será divulgado em julho Educação|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudantes devem entrar com recurso até sexta-feira Arquivo/Agência Brasil

Os participantes que solicitaram atendimento especial no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 e tiveram o pedido negado podem entrar com recurso a partir desta segunda-feira (23). O prazo vai até até sexta (27).

Os resultados iniciais já foram divulgados na Página do Participante. A resposta para quem recorrer da negativa será divulgada em 4 de julho.

Para apresentar o recurso, o candidato deve enviar documentação que comprove a condição alegada. Para isso, é preciso prestar informações verdadeiras no sistema de inscrição.

Quem pode solicitar atendimento especializado

Segundo o edital do Enem 2025, têm direito ao atendimento especializado os participantes que se enquadram em uma das seguintes condições:

‌



Pessoas com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual, entre outras)

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Gestantes

Lactantes

Idosos

Estudantes em classe hospitalar

Outros casos que requeiram recursos específicos durante a aplicação das provas

Caso o participante precise de recurso de acessibilidade ou atendimento especializado não previsto no edital, devido a acidentes ou força maior após a inscrição, deve fazer o pedido pelo Fala.BR até dez dias antes do exame.

As provas deste ano ocorrem em 9 e 16 de novembro. Somente nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).

‌



Inscrições devem ser pagas até sexta

Os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição do Enem até sexta-feira (27).

O valor é de R$ 85 e pode ser quitado por meio de boleto — gerado exclusivamente na Página do Participante —, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, conforme a instituição bancária.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp