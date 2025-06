Enem 2025 registra 5,5 milhões de inscritos e tem maior número em cinco anos Número final ainda pode variar, já que depende da confirmação do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos não isentos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/06/2025 - 09h13 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h26 ) twitter

As inscrições terminaram na última sexta-feira (13) Paulo Pinto/Agência Brasil - Arquivo

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 registrou cerca de 5,5 milhões de inscrições em todo o país, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana. “Mais um recorde! É um aumento de mais de 30% em relação a 2022”, destacou o ministro nas redes sociais.

As inscrições terminaram na última sexta-feira (13), mas o número final ainda pode variar, já que depende da confirmação do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos não isentos. O prazo para pagamento vai até 27 de junho, com valor fixado em R$ 85.

O levantamento foi feito pelo Inep ( Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela aplicação do exame e vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

Alta na procura após anos de queda

O número de inscritos deste ano é o maior desde 2020, quando o Enem teve 5,78 milhões de participantes, somando as versões impressa e digital. A edição de 2025 também supera os 4,3 milhões de inscritos de 2024 e representa uma recuperação significativa após a queda de procura nos anos da pandemia de Covid-19.

Confira os números das últimas edições:

2020: 5,78 milhões

2021: 4 milhões

2022: 3,39 milhões

2023: 3,93 milhões

2024: 4,32 milhões

2025: 5,5 milhões (estimativa)

O recorde histórico de inscrições ocorreu em 2014, com quase 9,5 milhões de candidatos. Naquele ano, mais de 8,7 milhões tiveram a inscrição efetivamente confirmada.

Em sua publicação nas redes sociais, Camilo Santana também enfatizou que o governo federal ampliou o prazo para pagamento da taxa de inscrição como forma de garantir mais oportunidades aos estudantes.

“Tudo para que nossos jovens tenham ainda mais oportunidade de garantir a participação no exame, que abre portas e transforma vidas”, escreveu.

Notícia em primeira mão: fechamos as inscrições do Enem 2025 com um total de 5,5 milhões de inscritos, mais um recorde! É um aumento de mais de 30% quando comparado a 2022. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) June 16, 2025

Datas das provas

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados brasileiros. No entanto, candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, conferência climática da ONU que será sediada na capital paraense no mesmo período da aplicação nacional.

O resultado final do Enem 2025 será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026.

