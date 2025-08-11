Inep divulga gabarito das provas do Encceja; veja como acessar Exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio Educação|Do R7, em Brasília 11/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h58 ) twitter

O Inep divulgou os gabaritos das provas do Encceja.

Resultados oficiais serão disponibilizados em 15 de dezembro.

Exame é gratuito e destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade certa.

Candidatos podem acessar os gabaritos no portal do Inep.

Candidatos poderão conferir resultados em dezembro Divulgação/ Agência Brasil - Arquivo

Os participantes que realizaram o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) já podem conferir os gabaritos oficiais das provas objetivas, divulgados nesta segunda-feira (11).

Para conferir as respostas oficiais, os candidatos deverão acessar o portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os resultados serão divulgados em 15 de dezembro.

Confira aqui os gabaritos

O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada.

‌



Os participantes que buscaram o certificado do ensino fundamental fizeram provas de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia.

Já no caso do ensino médio, as áreas avaliadas foram: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; bem como ciências humanas e suas tecnologias.

