Inep divulga gabarito das provas do Encceja; veja como acessar
Exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio
Os participantes que realizaram o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) já podem conferir os gabaritos oficiais das provas objetivas, divulgados nesta segunda-feira (11).
Para conferir as respostas oficiais, os candidatos deverão acessar o portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os resultados serão divulgados em 15 de dezembro.
O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada.
Os participantes que buscaram o certificado do ensino fundamental fizeram provas de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia.
Já no caso do ensino médio, as áreas avaliadas foram: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; bem como ciências humanas e suas tecnologias.
