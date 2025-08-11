Líder do PT aciona PGR contra deputados que protestaram no plenário da Câmara Deputado pede abertura de investigação por interferência em votações e nega acordo para pautar propostas defendidas por aliados de Bolsonaro Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/08/2025 - 12h50 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Deputado Lindbergh Farias (PT) solicita investigação à PGR sobre protestos na Câmara.

Os protestos foram considerados antidemocráticos por interferirem nas votações.

Lindbergh nega acordo para pautar propostas de anistia a envolvidos no 8 de Janeiro.

O líder do PT defende novos projetos de isenção fiscal e revisão da atuação de parlamentares fora do país. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), anunciou pedido para investigação de deputados que protestaram na Câmara Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 02.07.2025

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), pediu pela abertura de uma investigação contra parlamentares que ocuparam o plenário da Casa em protesto na última semana.

A proposta foi anunciada nesta segunda-feira (11) e é direcionada à PGR (Procuradoria-Geral da República). O pedido pede avaliação e aponta suspeita de atuação antidemocrática, pela interferência do funcionamento da Câmara durante as ações de protesto.

“É inaceitável”, afirmou Lindbergh ao avaliar os protestos. O deputado também justifica a ação junto à PGR para garantir a espaço de instituições.

O pedido destaca o último 6 de agosto, quando aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) impediram início da sessão no plenário e interferiram na chegada do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), até a cadeira da Presidência.

Em outra frente, Lindbergh critica a eventual pauta de propostas defendidas pelo grupo que atuou no protesto e nega que houve acordo entre lideranças partidárias para pautar perdão aos envolvidos no 8 de Janeiro.

“Nós não aceitamos nem discutir urgência de anistia, nem mudança de foro privilegiado”, disse. Em contrapartida, o líder defende a votação do projeto para isentar do imposto de renda a quem ganha até R$ 5.000 e a tributação dos super-ricos.

Carla Zambelli

O deputado também afirmou que levará pedido na próxima reunião de líderes, prevista para terça-feira (12), uma revisão da mesa para anular o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

A situação envolvendo a parlamentar ainda depende de análise ad CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), por uma escolha de encaminhamento do comando da Casa. “Posição nossa de que o presidente Hugo Motta tome uma medida imediatamente de suspensão”, defendeu. O mesmo foi indicado contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

“Nós não aceitamos que Eduardo Bolsonaro continue a atuar fora do país como deputado em exercício aqui. É algo escandaloso, então começamos dessa forma essa semana e a gente quer, no colégio de líderes, que ao invés de pautas de interesses específicos que possam parecer proteção de parlamentares, a gente possa entrar na pauta que adrente na vida das pessoas”, destacou.

