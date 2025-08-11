Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

IPTU: Quarta parcela no DF começa a vencer nesta segunda-feira; veja o calendário

Datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF

Brasília|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A quarta parcela do IPTU no DF vence a partir desta segunda-feira (11).
  • Pagamentos em parcela única foram quitados em maio.
  • Calendário de vencimento é definido por dígito verificador do imóvel.
  • Secretaria de Economia espera arrecadar R$ 1,4 bilhão em 2025.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vencimento é definidas pelo dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF Renato Araújo/Agência Brasília - Arquivo

A quarta parcela do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) começa a vencer nesta segunda-feira (11) para os moradores do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento. As pessoas que optaram pelo pagamento em parcela única já têm o débito quitado desde maio.

As datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF (Cadastro Imobiliário do Distrito Federal). Os documentos com dígitos verificadores 1 e 2 devem ser quitados na segunda (11); 3 e 4, na terça (12); 5 e 6, na quarta (13); 7 e 8, na quinta (14); e 9, 0 ou X na sexta (15). Veja o calendário completo abaixo:

Confira o calendário do IPTU do DF deste ano Luce/Arte R7

Ao todo, são 937.913 imóveis contribuintes, e a Secretaria de Economia estima arrecadar R$ 1,4 bilhão com o imposto em 2025. Segundo a pasta, o valor arrecadado é usado para “assegurar parte dos investimentos em infraestrutura, zeladoria pública e serviços à população, além de outros gastos obrigatórios, como folha de pagamento de servidores”.

As regiões administrativas com maior número de pagadores são Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.


Como emitir o boleto

Quem não recebeu o boleto pelos Correios pode emitir a guia de pagamento (DAR IPTU/TLP) por meio do portal de serviços da Receita do DF ou pelo aplicativo Economia-DF, na seção “Imóveis”.

Em caso de transferência de propriedade, é necessário atualizar os dados cadastrais no mesmo portal.


Situação fiscal e débitos vencidos

Para consultar a situação fiscal, o contribuinte pode acessar o site da Dívida Ativa do DF. No portal, também é possível emitir o DAR para quitar débitos em atraso ou solicitar o parcelamento de valores de anos anteriores.

Atendimento presencial

Quem não tem acesso à internet pode agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências da Receita do DF, por telefone fixo.

Como agendar:

  • Agenda DF: atendimento das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta (exceto feriados)
  • Telefone 156 – opção 3: das 7h às 19h, de segunda a sexta
  • Fora do DF: ligue 0800 644 0156

Endereços das agências da Receita

  • Plano Piloto: 701 Norte, Bloco D, Loja 1
  • Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Av. Hélio Prates
  • Gama: Quadra 1, Área Especial – Setor Central
  • Planaltina: SHD, Bloco C
  • SIA: SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb)
  • Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.