IPTU: Quarta parcela no DF começa a vencer nesta segunda-feira; veja o calendário Datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF Brasília|Do R7 11/08/2025 - 12h08 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h08 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A quarta parcela do IPTU no DF vence a partir desta segunda-feira (11).

Pagamentos em parcela única foram quitados em maio.

Calendário de vencimento é definido por dígito verificador do imóvel.

Vencimento é definidas pelo dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF Renato Araújo/Agência Brasília - Arquivo

A quarta parcela do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) começa a vencer nesta segunda-feira (11) para os moradores do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento. As pessoas que optaram pelo pagamento em parcela única já têm o débito quitado desde maio.

As datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF (Cadastro Imobiliário do Distrito Federal). Os documentos com dígitos verificadores 1 e 2 devem ser quitados na segunda (11); 3 e 4, na terça (12); 5 e 6, na quarta (13); 7 e 8, na quinta (14); e 9, 0 ou X na sexta (15). Veja o calendário completo abaixo:

Confira o calendário do IPTU do DF deste ano Luce/Arte R7

Ao todo, são 937.913 imóveis contribuintes, e a Secretaria de Economia estima arrecadar R$ 1,4 bilhão com o imposto em 2025. Segundo a pasta, o valor arrecadado é usado para “assegurar parte dos investimentos em infraestrutura, zeladoria pública e serviços à população, além de outros gastos obrigatórios, como folha de pagamento de servidores”.

As regiões administrativas com maior número de pagadores são Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.

Como emitir o boleto

Quem não recebeu o boleto pelos Correios pode emitir a guia de pagamento (DAR IPTU/TLP) por meio do portal de serviços da Receita do DF ou pelo aplicativo Economia-DF, na seção “Imóveis”.

Em caso de transferência de propriedade, é necessário atualizar os dados cadastrais no mesmo portal.

Situação fiscal e débitos vencidos

Para consultar a situação fiscal, o contribuinte pode acessar o site da Dívida Ativa do DF. No portal, também é possível emitir o DAR para quitar débitos em atraso ou solicitar o parcelamento de valores de anos anteriores.

Atendimento presencial

Quem não tem acesso à internet pode agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências da Receita do DF, por telefone fixo.

Como agendar:

Agenda DF: atendimento das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta (exceto feriados)

Telefone 156 – opção 3: das 7h às 19h, de segunda a sexta

Fora do DF: ligue 0800 644 0156

Endereços das agências da Receita

Plano Piloto: 701 Norte, Bloco D, Loja 1

Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Av. Hélio Prates

Gama: Quadra 1, Área Especial – Setor Central

Planaltina: SHD, Bloco C

SIA: SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb)

Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont

