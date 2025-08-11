IPTU: Quarta parcela no DF começa a vencer nesta segunda-feira; veja o calendário
Datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF
A quarta parcela do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) começa a vencer nesta segunda-feira (11) para os moradores do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento. As pessoas que optaram pelo pagamento em parcela única já têm o débito quitado desde maio.
As datas de vencimento são definidas conforme o dígito verificador da inscrição do imóvel no CIDF (Cadastro Imobiliário do Distrito Federal). Os documentos com dígitos verificadores 1 e 2 devem ser quitados na segunda (11); 3 e 4, na terça (12); 5 e 6, na quarta (13); 7 e 8, na quinta (14); e 9, 0 ou X na sexta (15). Veja o calendário completo abaixo:
Ao todo, são 937.913 imóveis contribuintes, e a Secretaria de Economia estima arrecadar R$ 1,4 bilhão com o imposto em 2025. Segundo a pasta, o valor arrecadado é usado para “assegurar parte dos investimentos em infraestrutura, zeladoria pública e serviços à população, além de outros gastos obrigatórios, como folha de pagamento de servidores”.
As regiões administrativas com maior número de pagadores são Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.
Como emitir o boleto
Quem não recebeu o boleto pelos Correios pode emitir a guia de pagamento (DAR IPTU/TLP) por meio do portal de serviços da Receita do DF ou pelo aplicativo Economia-DF, na seção “Imóveis”.
Em caso de transferência de propriedade, é necessário atualizar os dados cadastrais no mesmo portal.
Situação fiscal e débitos vencidos
Para consultar a situação fiscal, o contribuinte pode acessar o site da Dívida Ativa do DF. No portal, também é possível emitir o DAR para quitar débitos em atraso ou solicitar o parcelamento de valores de anos anteriores.
Atendimento presencial
Quem não tem acesso à internet pode agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências da Receita do DF, por telefone fixo.
Como agendar:
- Agenda DF: atendimento das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta (exceto feriados)
- Telefone 156 – opção 3: das 7h às 19h, de segunda a sexta
- Fora do DF: ligue 0800 644 0156
Endereços das agências da Receita
- Plano Piloto: 701 Norte, Bloco D, Loja 1
- Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Av. Hélio Prates
- Gama: Quadra 1, Área Especial – Setor Central
- Planaltina: SHD, Bloco C
- SIA: SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb)
- Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont
