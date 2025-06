Inscrições para o Enem 2025 terminam às 23h59 desta sexta Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas já estão pré-inscritos automaticamente na prova Educação|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições para o Enem 2025 terminam às 23h59 desta sexta Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

Termina nesta sexta-feira (13), às 23h59 (horário de Brasília), o prazo para se inscrever no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025. O período encerraria na sexta-feira passada, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante.

O mesmo prazo vale para quem precisa solicitar atendimento especializado ou deseja fazer o exame com nome social.

Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas já estão pré-inscritos automaticamente na prova. Ainda assim, é necessário acessar a Página do Participante para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira — inglês ou espanhol.

Mesmo os candidatos isentos da taxa de inscrição precisam concluir o processo dentro do prazo. Aqueles que tiveram a isenção negada devem pagar a taxa de R$ 85 até o dia 18 de junho.

‌



As datas das provas seguem inalteradas: o Enem será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção de três cidades paraenses — Belém, Ananindeua e Marituba. Nessas localidades, devido à realização da COP30 em Belém, a aplicação ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira o cronograma do Enem 2025:

Inscrições : até 13 de junho

: até 13 de junho Pagamento da taxa : até 18 de junho

: até 18 de junho Solicitação de atendimento especializado : até 13 de junho

: até 13 de junho Pedido de uso de nome social : até 13 de junho

: até 13 de junho Resultado das solicitações : 20 de junho

: 20 de junho Recurso das solicitações : de 23 a 27 de junho

: de 23 a 27 de junho Resultado dos recursos : 4 de julho

: 4 de julho Aplicação das provas :

: Nacional: 9 e 16 de novembro



Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

Horários :

: Abertura dos portões: 12h



Fechamento: 13h



Início das provas: 13h30

Divulgação do gabarito : até o 10º dia útil após a última prova

: até o 10º dia útil após a última prova Resultado final : data ainda não divulgada

: data ainda não divulgada Resultado dos treineiros: até 60 dias após o resultado geral

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp