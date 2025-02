Prazo para aprovados do Sisu se matricularem em instituições termina nesta segunda Data foi prorrogada após Ministério da Educação atrasar a lista de aprovados do programa Educação|Do R7, em Brasília 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Prazo para registro acadêmico foi prorrogado Wilson Dias/Agência Brasil

O período para os contemplados na primeira chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) se matricularem em instituições públicas termina nesta segunda-feira (3). Segundo o cronograma, a data final para o registro acadêmico era 31 de janeiro, mas foi prorrogada após o Ministério da Educação atrasar a lista de aprovados do processo seletivo.

Nesta primeira edição do ano, o programa ofertou 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação, em 124 instituições públicas de ensino superior do país.

O processo de registro acadêmico, incluindo a organização de dias, horários e formato da matrícula, é definido por cada instituição. Algumas universidades realizam o procedimento de forma online, outras de maneira presencial, e há também aquelas que o dividem em etapas.

O MEC aconselha os estudantes a acompanhar a divulgação de comunicados, editais e documentos com as orientações para as matrículas nos canais oficiais de comunicação das universidades.

Entre os documentos exigidos pelas instituições, estão:

Documento original com foto;

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Certificado de Conclusão de Ensino Médio;

Histórico Escolar;

Comprovante de Reservista;

Certidão de Nascimento;

Comprovante de Residência