Prazo para contestar atendimento especial negado no Enem termina nesta quarta Participantes que tiveram análise indeferida devem enviar novo documento que comprove condição alegada Educação|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 )

Candidatos têm atpe esta quarta para realizar novo recurso José Cruz/Agência Brasil - 24/10/2024

Candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que tiveram recusadas as solicitações de atendimento especializado têm até esta quarta-feira (2) para apresentar recurso.

A consulta ao resultado das solicitações iniciais pode ser feita na Página do Participante. Para pedir nova análise, é necessário encaminhar documentação que comprove a condição informada.

O resultado dos recursos será divulgado no dia 8 de julho.

Quem pode solicitar atendimento especializado

De acordo com o edital do Enem 2025, podem solicitar esse tipo de suporte os participantes que se enquadrem em uma das seguintes situações:

Pessoas com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual, entre outras)

Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Gestantes

Lactantes

Idosos

Alunos em classe hospitalar

Candidatos que demandem recursos específicos durante a aplicação

Em casos excepcionais, como acidentes ou eventos imprevistos após o período de inscrição, o pedido pode ser feito pelo Fala.BR — desde que respeitado o prazo de até dez dias antes da realização das provas.

Aplicação das provas

O Enem é a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil. O exame mede o desempenho acadêmico de estudantes ao fim da educação básica.

As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro. Em função da realização da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), os municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba terão aplicação em datas distintas: 30 de novembro e 7 de dezembro.

