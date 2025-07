‘Nunca pedi Pix nem anistia antes de ser condenado’, diz Lula em crítica a Bolsonaro Presidente da República também criticou o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e as políticas adotadas no governo passado Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 13h43 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h28 ) twitter

Presidente Lula afirma que jamais pediria anistia Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 30.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao apontar que nunca pediu Pix para a população, ou “anistia antes de ser condenado”. A fala foi dada nesta terça-feira (1º/7) durante anúncio do Plano Safra 2025/2026 voltado para médios e grandes produtores.

“Nunca vou pedir para vocês fazerem um Pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar os seus funcionários. Eu não quero Pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem, quem não tem coragem não deveria fazer bobagem, quem não mede os erros e as consequências não deveria fazer bobagem”, disse Lula, sem citar nominalmente o ex-presidente.

Segundo o chefe do Palácio do Planalto, o país “está precisando de seriedade”.

Lula também defendeu Haddad das críticas que o ministro da Fazenda vem recebendo do mercado sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e sobre o cumprimento da meta fiscal, e criticou o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Poucos países do mundo têm um ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Esse país teve poucos, muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravatas que o Guedes fazia”, disse.

Ele também questionou: “Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos?”, disse, alegando que o governo anterior foi “possivelmente o momento mais irresponsável desse país”. “A gente paga muito o preço por ser honesto. Muitas vezes as pessoas são induzidas a serem desonestas porque têm menos problemas”, disse.

