Prazo para manifestar interesse na lista de espera do Prouni começa nesta segunda-feira Candidato que não foi aprovado nas chamadas regulares ainda pode concorrer a uma vaga; resultado será divulgado em 29 de agosto Educação|Do R7 25/08/2025 - 12h35 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h35 )

Candidatos têm até esta terça para participar da lista Marcello Casal jr/Agência Brasil - Arquivo

Os candidatos que não apareceram na lista de aprovados do Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre têm a oportunidade de concorrer as bolsas por meio da lista de espera.

O prazo para manifestar interesse começa nesta segunda-feira (25) e vai até esta terça-feira (26). O resultado será divulgado na sexta-feira (29).

Como manifestar interesse

Para participar da lista de espera, é preciso acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Depois disso, é preciso clicar na opção de manifestar interesse.

Em seguida, aparecerá uma mensagem informando se o candidato está apto ou não para participar da lista na sua primeira opção de curso, com a informação de quantas bolsas existem para ele. Se estiver, será necessário confirmar a bolsa.

Quem for pré-selecionado terá de sexta-feira (29) a 5 de setembro para comprovar as informações diretamente com a instituição de ensino escolhida.

O processo de comprovação é obrigatório e pode ocorrer presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição deve informar os meios de envio e os documentos necessários para validação da bolsa.

Sobre o Prouni

O Prouni é um programa federal que oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação de universidades particulares. Nesta edição, são mais de 211 mil bolsas disponíveis em 887 instituições de ensino superior em todo o Brasil.

O curso de administração foi o que ofereceu mais bolsas, com um total de 13.774.

Cronograma

Lista de espera : 25 a 26 de agosto

: 25 a 26 de agosto Resultado da lista de espera : 29 de agosto

: 29 de agosto Comprovação das informações da lista de espera: 29 de agosto a 5 de setembro

