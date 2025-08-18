Prazo para comprovar informações do Prouni termina nesta segunda-feira Candidato deve fazer a entrega de documentos de forma remota ou presencialmente na faculdade em que foi selecionado Educação|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A comprovação das informações da segunda chamada do Prouni termina nesta segunda-feira (15).

Estudantes devem entregar documentos nas universidades de forma online ou presencialmente.

Documentos originais são obrigatórios; cópias não serão aceitas.

Mais de 211 mil bolsas estão disponíveis, sendo o curso de Administração o que mais oferece bolsas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nesta edição do Prouni, há mais de 211 mil bolsas disponíveis em 887 instituições de ensino superior Paulo Pinto/Agência Brasil

A comprovação das informações da segunda chamada do Prouni (Programa Universidade Para Todos) termina nesta segunda-feira (15). Os estudantes pré-selecionados devem entregar documentos nas universidades de forma online ou presencialmente.

O resultado da segunda chamada está disponível na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior específica do Prouni, com login e senha da conta do portal Gov.br.

Como funciona

Para comprovar as informações, é preciso que o candidato vá até a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado ou realize o processo pela internet.

Cada instituição privada de educação superior deve disponibilizar, em suas páginas na internet, um campo específico para o encaminhamento da documentação.

Ao receber os documentos do candidato, as universidades devem, obrigatoriamente, entregar ao estudante um comprovante da entrega.

Veja os documentos necessários:

Documentos de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar;

Comprovante de residência;

Comprovante de rendimentos;

O aluno deve levar a versão original dos documentos. Cópias não serão aceitas, mesmo que estejam autenticadas.

De acordo com o edital, as faculdades privadas podem optar por um processo próprio de seleção, a partir da pré-seleção dos candidatos. Porém, as instituições de ensino devem ter comunicado formalmente os candidatos sobre essa exigência.

Sobre o Prouni

O Prouni é um programa federal que oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação de universidades privadas. Nesta edição, são mais de 211 mil bolsas disponíveis em 887 instituições de ensino superior em todo o Brasil.

O curso de Administração foi o que ofereceu mais bolsas, com um total de 13.774.

Cronograma

Comprovação de informações : até 18 de agosto

: até 18 de agosto Lista de espera : 25 a 26 de agosto

: 25 a 26 de agosto Resultado da lista de espera : 29 de agosto

: 29 de agosto Comprovação da informações da lista de espera: 29 de agosto a 5 de setembro

