Prazo para comprovar informações do Prouni termina nesta segunda-feira
Candidato deve fazer a entrega de documentos de forma remota ou presencialmente na faculdade em que foi selecionado
A comprovação das informações da segunda chamada do Prouni (Programa Universidade Para Todos) termina nesta segunda-feira (15). Os estudantes pré-selecionados devem entregar documentos nas universidades de forma online ou presencialmente.
O resultado da segunda chamada está disponível na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior específica do Prouni, com login e senha da conta do portal Gov.br.
Como funciona
Para comprovar as informações, é preciso que o candidato vá até a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado ou realize o processo pela internet.
Cada instituição privada de educação superior deve disponibilizar, em suas páginas na internet, um campo específico para o encaminhamento da documentação.
Ao receber os documentos do candidato, as universidades devem, obrigatoriamente, entregar ao estudante um comprovante da entrega.
Veja os documentos necessários:
- Documentos de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de rendimentos;
O aluno deve levar a versão original dos documentos. Cópias não serão aceitas, mesmo que estejam autenticadas.
De acordo com o edital, as faculdades privadas podem optar por um processo próprio de seleção, a partir da pré-seleção dos candidatos. Porém, as instituições de ensino devem ter comunicado formalmente os candidatos sobre essa exigência.
Sobre o Prouni
O Prouni é um programa federal que oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação de universidades privadas. Nesta edição, são mais de 211 mil bolsas disponíveis em 887 instituições de ensino superior em todo o Brasil.
O curso de Administração foi o que ofereceu mais bolsas, com um total de 13.774.
Cronograma
- Comprovação de informações: até 18 de agosto
- Lista de espera: 25 a 26 de agosto
- Resultado da lista de espera: 29 de agosto
- Comprovação da informações da lista de espera: 29 de agosto a 5 de setembro
