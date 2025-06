Prazo para pagar taxa da inscrição do Enem 2025 termina na próxima sexta Participação no exame custa R$ 85 e pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito Educação|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h16 ) twitter

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) termina nesta sexta-feira (27). O valor é de R$ 85 e pode ser quitado por meio de boleto — gerado exclusivamente na Página do Participante —, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, conforme a instituição bancária.

Como pagar

Quem escolher pagar por meio de boleto, o documento será gerado pelo sistema oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para a opção via Pix, o participante precisa acessar o QR Code que consta no boleto.

O Ministério da Educação informou que o sistema não vai gerar, em nenhuma hipótese, boleto para o estudante de escola pública que conclui o ensino médio em 2025.

Datas das provas

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do Brasil.

O exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, todas no Pará, por causa da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em novembro.

Certificação

Na edição de 2025, o Enem voltará a certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos.

Para obter a certificação, é necessário que o participante atinja o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

