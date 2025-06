Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem 2025 termina nesta quarta Candidatos que não conseguiram isenção devem pagar taxa de R$ 85 para realizar a prova Educação|Do R7, em Brasília 16/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h02 ) twitter

Taxa da inscrição é de R$ 85 para quem não é isento Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O pagamento da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deve ser efetuado até esta quarta-feira (18) para os candidatos que não conseguiram isenção.

O valor é de R$ 85 e pode ser pago por boleto, Pix e cartões bancários.

A data do pagamento era até 11 de junho, mas foi adiada para 18 de junho devido à prorrogação do período de inscrição para o exame.

Como pagar

Quem escolher pagar por meio de boleto, o documento será gerado pelo sistema oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para a opção de Pix, o participante precisa acessar o QR Code que consta no boleto.

O Ministério da Educação informou que o sistema não vai gerar, em nenhuma hipótese, boleto para o estudante de escola pública que conclui o ensino médio em 2025.

Provas serão em novembro

Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todos os estados.

No entanto, haverá exceção nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

A alteração das datas se deu pela COP30, que ocorrerá na capital paraense, no período da aplicação regular do exame.

Número de inscritos já é o maior desde a edição de 2020

Até a última quinta-feira (12), o Inep informou que 5,3 milhões de brasileiros já tinham se inscrito para o Enem deste ano. Desse total, 2,9 milhões conseguiram isenção da taxa de pagamento, e 2,3 milhões eram pagantes.

Essa já é considerada a edição com o maior número de inscritos desde 2020, quando foram registrados 5,7 milhões de candidatos.

