Prazo para validação de informações das inscrições do Fies termina nesta segunda Candidato deve entregar documentos na universidade onde possui matrícula ativa, de forma presencial ou online Educação|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 18h13 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h13 )

Procedimento pode ser feito online ou presencial Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Os candidatos convocados na lista de espera das vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) têm até esta segunda-feira (26) para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição.

O procedimento pode ser feito presencial ou online.

O pré-selecionado deve entrar em contato com a instituição de ensino superior onde tem matrícula ativa no curso superior neste primeiro semestre de 2025, e entregar os documentos na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies, área responsável pela análise da documentação.

Após a aprovação da inscrição pela comissão, os candidatos terão dez dias para validar suas informações em um agente financeiro, que é o banco responsável por operar o Fies.

‌



A entrega dos documentos deve ser feita de forma física ou digital.

Veja o documentos necessários

Comprovantes de identidade

Renda familiar per capita

Comprovante de escolaridade

Caso a comissão identifique inconsistências entre as informações, poderá exigir nova apresentação de documentação para comprovar a renda familiar.

‌



O banco vai checar se os documentos apresentados correspondem aos dados informados no sistema do Fies.

