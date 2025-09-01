Prouni 2025: aprovados na lista de espera têm até sexta para comprovar informações Etapa é obrigatória para validação da bolsa no ensino superior e deve ser feita online ou presencial Educação|Do R7, em Brasília 01/09/2025 - 14h44 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prazo para a comprovação de informações dos aprovados na lista de espera do Prouni vai até sexta-feira (5).

A confirmação pode ser feita presencialmente ou online, dependendo da universidade.

Documentos exigidos devem ser entregues, e as instituições precisam fornecer comprovante de entrega ao candidato.

Faculdades privadas podem usar processo próprio de seleção, desde que informem os candidatos sobre essa possibilidade.

Resultado da lista de espera foi divulgado na última sexta-feira Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

Os aprovados na lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) devem comprovar informações nas universidades até esta sexta-feira (5).

O resultado foi disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na última sexta-feira (29).

A comprovação de informações é obrigatória e pode ocorrer presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição deverá informar os meios de envio e os documentos necessários para validação da bolsa.

Entre os documentos exigidos estão:

Documentos de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar;

Comprovante de residência;

Comprovante de rendimentos;

Ao receber os documentos do candidato, as universidades devem, obrigatoriamente, entregar ao estudante um comprovante da entrega.

De acordo com o edital, as faculdades particulares podem optar por um processo próprio de seleção, a partir da pré-seleção dos candidatos. Porém, as instituições de ensino devem ter comunicado formalmente os candidatos sobre essa exigência.

Perguntas e Respostas

Qual é o prazo para a comprovação de informações dos aprovados na lista de espera do Prouni?

Os aprovados na lista de espera do Prouni devem comprovar informações nas universidades até esta sexta-feira, dia 5.

Onde foi disponibilizado o resultado da lista de espera do Prouni?

O resultado foi disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na última sexta-feira, dia 29.

Como deve ser feita a comprovação de informações para a bolsa de estudo?

A comprovação de informações é obrigatória e pode ser realizada presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição informará os meios de envio e os documentos necessários para a validação da bolsa.

Quais documentos são exigidos para a comprovação?

Entre os documentos exigidos, as universidades devem entregar um comprovante da entrega ao estudante ao receber os documentos do candidato.

As faculdades privadas podem ter um processo próprio de seleção?

Sim, as faculdades privadas podem optar por um processo próprio de seleção, a partir da pré-seleção dos candidatos, desde que tenham comunicado formalmente os candidatos sobre essa exigência.

