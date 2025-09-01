Prouni 2025: aprovados na lista de espera têm até sexta para comprovar informações
Etapa é obrigatória para validação da bolsa no ensino superior e deve ser feita online ou presencial
Os aprovados na lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) devem comprovar informações nas universidades até esta sexta-feira (5).
O resultado foi disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na última sexta-feira (29).
A comprovação de informações é obrigatória e pode ocorrer presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição deverá informar os meios de envio e os documentos necessários para validação da bolsa.
Entre os documentos exigidos estão:
- Documentos de identificação do estudante e dos membros do grupo familiar;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de rendimentos;
Ao receber os documentos do candidato, as universidades devem, obrigatoriamente, entregar ao estudante um comprovante da entrega.
De acordo com o edital, as faculdades particulares podem optar por um processo próprio de seleção, a partir da pré-seleção dos candidatos. Porém, as instituições de ensino devem ter comunicado formalmente os candidatos sobre essa exigência.
