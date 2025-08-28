Lista de espera do Prouni será divulgada nesta sexta; veja como consultar
Aprovados deverão comprovar informações nas universidades em que foram selecionados até 5 de setembro
A lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) será divulgada nesta sexta-feira (29). O resultado será disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Nesta edição, o programa ofertou ao menos 211 mil bolsas. Desse total, 118 mil eram integrais, enquanto 93 mil eram parciais, que custeiam metade da mensalidade.
Após a publicação do resultado, os aprovados deverão comprovar as informações nas universidades que foram selecionados. O processo deve ser feito de 29 de agosto a 5 de setembro.
Esta etapa é obrigatória e pode ocorrer presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição deverá informar os meios de envio e os documentos necessários para validação da bolsa.
O registro da aprovação ou reprovação do candidato e a emissão do Termo de Concessão de Bolsa, se for o caso, deverão ser providenciados pelas instituições de ensino. O prazo para isso é de 30 de agosto a 12 de setembro.
O Ministério da Educação reforça que é proibida a cobrança, por parte das instituições, de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.
Cronograma do Prouni
- Resultado da lista de espera: 29 de agosto
- Comprovação das informações da lista de espera: 29 de agosto a 5 de setembro
