Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Educação

Lista de espera do Prouni será divulgada nesta sexta; veja como consultar

Aprovados deverão comprovar informações nas universidades em que foram selecionados até 5 de setembro

Educação|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A lista de espera do Prouni será divulgada em 29 de agosto.
  • Mais de 211 mil bolsas foram ofertadas, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais.
  • A comprovação das informações deve ser realizada até 5 de setembro nas universidades selecionadas.
  • É proibida a cobrança de taxas pelas instituições durante o processo do Prouni.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Resultado será divulgado no site do Ministério da Educação Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.6.2023

A lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) será divulgada nesta sexta-feira (29). O resultado será disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o programa ofertou ao menos 211 mil bolsas. Desse total, 118 mil eram integrais, enquanto 93 mil eram parciais, que custeiam metade da mensalidade.

Leia mais

Após a publicação do resultado, os aprovados deverão comprovar as informações nas universidades que foram selecionados. O processo deve ser feito de 29 de agosto a 5 de setembro.

Esta etapa é obrigatória e pode ocorrer presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição deverá informar os meios de envio e os documentos necessários para validação da bolsa.


O registro da aprovação ou reprovação do candidato e a emissão do Termo de Concessão de Bolsa, se for o caso, deverão ser providenciados pelas instituições de ensino. O prazo para isso é de 30 de agosto a 12 de setembro.

O Ministério da Educação reforça que é proibida a cobrança, por parte das instituições, de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.

Cronograma do Prouni

  • Resultado da lista de espera: 29 de agosto
  • Comprovação das informações da lista de espera: 29 de agosto a 5 de setembro

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.