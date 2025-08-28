Lista de espera do Prouni será divulgada nesta sexta; veja como consultar Aprovados deverão comprovar informações nas universidades em que foram selecionados até 5 de setembro Educação|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 16h31 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A lista de espera do Prouni será divulgada em 29 de agosto.

Mais de 211 mil bolsas foram ofertadas, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais.

A comprovação das informações deve ser realizada até 5 de setembro nas universidades selecionadas.

É proibida a cobrança de taxas pelas instituições durante o processo do Prouni.

Resultado será divulgado no site do Ministério da Educação Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.6.2023

A lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) será divulgada nesta sexta-feira (29). O resultado será disponibilizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o programa ofertou ao menos 211 mil bolsas. Desse total, 118 mil eram integrais, enquanto 93 mil eram parciais, que custeiam metade da mensalidade.

Após a publicação do resultado, os aprovados deverão comprovar as informações nas universidades que foram selecionados. O processo deve ser feito de 29 de agosto a 5 de setembro.

Esta etapa é obrigatória e pode ocorrer presencialmente ou de forma eletrônica. Cada instituição deverá informar os meios de envio e os documentos necessários para validação da bolsa.

O registro da aprovação ou reprovação do candidato e a emissão do Termo de Concessão de Bolsa, se for o caso, deverão ser providenciados pelas instituições de ensino. O prazo para isso é de 30 de agosto a 12 de setembro.

O Ministério da Educação reforça que é proibida a cobrança, por parte das instituições, de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.

Cronograma do Prouni

Resultado da lista de espera : 29 de agosto

: 29 de agosto Comprovação das informações da lista de espera: 29 de agosto a 5 de setembro

