Resultado da lista de aprovados do Prouni será divulgado na terça; saiba os próximos passos Pré-selecionados nesta etapa deverão comprovar as informações nas universidades até 17 de fevereiro Educação|Do R7, em Brasília 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 )

Primeira chamada recular ocorre nesta terça Marcello Casal jr/Agência Brasil

O resultado da primeira chamada regular do Prouni 2025 (Programa Universidade para todos) será divulgado na terça-feira (4), de acordo com a previsão do cronograma do Ministério da Educação.

Após a divulgação da lista de aprovados, os candidatos pré-selecionados deverão comprovar as informações fornecidas na inscrição, presencialmente nas universidades ou por meio do envio da documentação online, até o dia 17 de fevereiro.

Segundo o edital, as instituições deverão disponibilizar, em suas páginas na internet, um campo específico para o encaminhamento das informações dos participantes. Caso isso não seja possível, os candidatos terão que comprovar as informações nas universidades.

Os candidatos não aprovados na primeira chamada ainda terão a oportunidade de ser contemplados na segunda chamada, prevista para o dia 28 de fevereiro.

Documentos necessários para comprovação

RG (original e cópia);

CPF (original e cópia);

Histórico escolar (original e cópia);

Comprovante de residência atualizado (cópia);

Comprovante de renda de todos os membros familiares;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Certidão de nascimento (original e cópia).

Bolsas ofertadas pelo programa

A primeira edição do programa ofereceu 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais (100%) e 134.905, parciais (50%).

Segundo o MEC, os cursos com mais ofertas de bolsas são administração (27.101), pedagogia (22.947), direito (22.746), ciências contábeis (14.800), e educação física (13.639).

Veja cronograma do Prouni

Período de inscrição : 4 a 28 de janeiro

: 4 a 28 de janeiro Resultado 1ª chamada regular : 4 de fevereiro

: 4 de fevereiro Comprovação de informações : 4 a 17 de fevereiro

: 4 a 17 de fevereiro Resultado 2ª chamada regular : 28 de fevereiro

: 28 de fevereiro Manifestação de interesse na lista de espera : 26 a 27 de fevereiro

: 26 a 27 de fevereiro Resultado da lista de espera: 1º de abril