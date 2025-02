Sisu 2025: universidades suspendem calendário de matrículas por falta de dados Instituições alegam que MEC não repassou os dados dos estudantes aprovados Educação|Do R7 27/01/2025 - 21h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 22h06 ) twitter

Unirio está entre instituições que suspenderam calendário Unirio/ reprodução

Diversas universidades federais do país suspenderam o calendário de matrículas dos estudantes aprovados por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). As matrículas começariam nesta terça-feira (28). No entanto, as instituições públicas alegam que os dados dos estudantes não foram enviados pelo MEC (Ministério da Educação), impossibilitando que o registro acadêmico seja feito. No entanto, o erro não afeta o resultado dos aprovados.

Procurado, o MEC ainda não se pronunciou. Entre as instituições que anunciaram que não começarão a fazer as matrículas amanhã estão:

Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

UFS (Universidade Federal de Sergipe)

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)

UFPel (Universidade Federal de Pelotas)

UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

“A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) comunica a suspensão do cronograma de matrícula do SiSU 2025 em virtude do não fornecimento por parte do Ministério da Educação (MEC) da Lista de Aprovados para implantação nos Sistemas da UEPB, impedindo a realização da matrícula neste momento”, disse a UEPB.

Os resultados do Sisu foram divulgados nesta segunda-feira (27), com um dia de atraso. As matrículas dos aprovados seriam feitas entre terça-feira (28) e sexta-feira (31).

Ao todo, 1.310.781 pessoas se candidataram ao processo seletivo. Este ano, foram ofertadas 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior.