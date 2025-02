Sisu 2025: saiba os prazos para se matricular nas universidades

O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (27) os resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) após adiá-los devido à instabilidade no sistema de inscrição. Em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (27), o especialista em educação Rafael Parente lembra o candidato de prestar atenção ao prazo de matrícula, que vai até sexta-feira (31). A data vale tanto para os aprovados na primeira chamada, quanto para manifestar interesse na lista de espera do curso desejado.



O pesquisador afirma que o candidato deve ficar atento à convocação pela lista de espera, que pode ocorrer a qualquer momento. Ele sugere preparar a documentação para a inscrição, que pode ser consultada nos portais eletrônicos das instituições com antecedência.