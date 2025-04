Veja o passo a passo para pedir isenção da taxa do Enem 2025, que começa nesta segunda (14) Mesmo período também vale para o envio das justificativas de ausência na edição de 2024, no caso de quem faltou Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Prazo começa nesta segunda-feira (14) e vai até 25 de abril José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para estudantes de todo o país solicitarem a isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começa nesta segunda-feira (14) e vai até 25 de abril. O mesmo período também vale para o envio das justificativas de ausência na edição de 2024, no caso de quem faltou aos dois dias de aplicação da prova.

A portaria com as regras foi publicada em 31 de março no Diário Oficial da União e está disponível no portal do Inep (veja abaixo o passo a passo para solicitar a isenção).

✅ Como solicitar a isenção?

Os interessados devem acessar a Página do Participante, utilizando o login do gov.br. Caso o estudante não lembre a senha, poderá recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma.

✅ Quem tem direito à isenção?

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), têm direito à isenção da taxa:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025);

Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular, e tenha renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com registro no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

✅ Quem faltou às provas no ano passado deve justificar?

Sim. Segundo o MEC, candidatos que não compareceram aos dois dias do Enem 2024 precisam justificar a ausência para terem direito à isenção na edição de 2025.

📅 Cronograma completo

Solicitação de isenção/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

14 a 25 de abril Resultado das solicitações: 12 de maio

12 de maio Período para envio de recursos: 12 a 16 de maio

12 a 16 de maio Resultado dos recursos: 22 de maio

