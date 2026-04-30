Entenda o motivo que faz uma marca a perder credibilidade através da comunicação O poder de enxergar a comunicação com outro olhar, especialmente na representatividade que uma marca de sucesso como a Nike transmite ao público

Vanessa Pedrosa é fonoaudióloga Reprodução/YouTube Comunica+

Os dois uniformes da seleção brasileira já foram divulgados pela Nike, fornecedora oficial de material esportivos.

As camisetas que serão utilizadas pelo time na Copa do Mundo de 2026 renderam críticas e polêmicas após um vídeo que repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção do público.

‌



Nele, Rachel Denti, designer da Nike escolhida para representar a marca, explica ao torcedor a escolha da identidade da camiseta da seleção brasileira.

A camiseta da seleção gerou críticas no vídeo feito pela designer publicado nas redes sociais ao explicar a escolha da cor da camiseta do time.

‌



Além disso, a tentativa de explicar a mudança do amarelo canarinho usando referências da língua inglesa (Brasil com “Z” que virou Brasil com “S”) soou desnecessária e artificial para o público local.

“O que é Brasil na sua mais pura versão? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z? O amarelo que a gente escolheu é o ‘canary’, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do mundo”, diz Rachel Denti

‌



Segundo a fonoaudióloga Vanessa Pedrosa, a Nike fez uma escolha da porta-voz equivocada, a mensagem que a mulher quis passar chegou a ser confusa e faltou objetividade e clareza na narrativa.

É fundamental que a representatividade carregue pertencimento da marca, especialmente em símbolo e identidade do produto, com isso a falta de verdade na proposta estava evidente, isso torna um desconforto para quem assiste o vídeo, verdade e transparência.

‌



Quando a falta de controle na narrativa da representação da marca perde o foco, rapidamente a porta-voz perde a credibilidade do público e a marca perde a desconexão com o torcedor.

A referência que um produto de sucesso deve passar para o público deve ser a mesma para explicar seu significado cultural. Desse modo, o motivo da perda de credibilidade da marca torna por sua vez, a ausência de uma representatividade que explicasse o simbolismo e a história da identidade visual da marca. Assista:

ACLR: A network da RECORD que cresce com você!