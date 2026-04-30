Entenda o motivo que faz uma marca a perder credibilidade através da comunicação
O poder de enxergar a comunicação com outro olhar, especialmente na representatividade que uma marca de sucesso como a Nike transmite ao público
Os dois uniformes da seleção brasileira já foram divulgados pela Nike, fornecedora oficial de material esportivos.
As camisetas que serão utilizadas pelo time na Copa do Mundo de 2026 renderam críticas e polêmicas após um vídeo que repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção do público.
Nele, Rachel Denti, designer da Nike escolhida para representar a marca, explica ao torcedor a escolha da identidade da camiseta da seleção brasileira.
A camiseta da seleção gerou críticas no vídeo feito pela designer publicado nas redes sociais ao explicar a escolha da cor da camiseta do time.
Além disso, a tentativa de explicar a mudança do amarelo canarinho usando referências da língua inglesa (Brasil com “Z” que virou Brasil com “S”) soou desnecessária e artificial para o público local.
“O que é Brasil na sua mais pura versão? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z? O amarelo que a gente escolheu é o ‘canary’, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do mundo”, diz Rachel Denti
Segundo a fonoaudióloga Vanessa Pedrosa, a Nike fez uma escolha da porta-voz equivocada, a mensagem que a mulher quis passar chegou a ser confusa e faltou objetividade e clareza na narrativa.
É fundamental que a representatividade carregue pertencimento da marca, especialmente em símbolo e identidade do produto, com isso a falta de verdade na proposta estava evidente, isso torna um desconforto para quem assiste o vídeo, verdade e transparência.
Quando a falta de controle na narrativa da representação da marca perde o foco, rapidamente a porta-voz perde a credibilidade do público e a marca perde a desconexão com o torcedor.
A referência que um produto de sucesso deve passar para o público deve ser a mesma para explicar seu significado cultural. Desse modo, o motivo da perda de credibilidade da marca torna por sua vez, a ausência de uma representatividade que explicasse o simbolismo e a história da identidade visual da marca. Assista:
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