Rapaz solteiro investe R$ 6,3 mil em outdoor para conseguir uma namorada David Cline, da Filadélfia, nos EUA, recorreu ao modo analógico para atrair a atenção de pretendentes na busca por um grande amor Hora 7|Do R7 14/08/2024 - 02h38 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h38 )



“Dave está solteiro!” Esta é a primeira frase lida em um outdoor para lá de inusitado, na cidade de Filadélfia, nos EUA. O autor da chamada é David Cline, de 28 anos, que gastou US$ 1.154 (o equivalente a R$ 6.297,26, na cotação atual), para encontrar um grande amor.

Além de exclamar a solteirice, Dave aproveitou o espaço para divulgar o perfil do “projeto” no Instagram e listar algumas características dele: “Sabe cozinhar; tem hobbies normais; é tutor de um gato (na foto); comprou um outdoor.”

E o convite para uma vida a dois foi bem-recebido. O anúncio encaminhou mais de 10 mil seguidores ao perfil do Instagram citado, com mensagens de pessoas de todas as partes do planeta. “Eu realmente não esperava esse tipo de reação e apoio”, admitiu o rapaz, em entrevista ao jornal The Philadelphia Inquirer.

No entanto, Dave revela que o objetivo da peça não era realmente conseguir um encontro. Mas, “fazer as pessoas sorrirem” com o que ele chama de “desperdício massivo de dinheiro”.

Ainda assim, o jovem vê com bons olhos as pessoas que o procuram para algo sério, dada a superficialidade de aplicativos de namoro. E avisa: “Lembre-se de que estou tentando fazer algo engraçado para fazer as pessoas rirem e não levar isso muito a sério.”