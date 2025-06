Não há sobreviventes entre as 242 pessoas a bordo de avião que caiu na Índia, segundo autoridades

O acidente aéreo ocorrido na Índia , na manhã desta quarta-feira (12), não deixou sobreviventes, segundo autoridades do país. Estavam a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner , da Air India, 242 pessoas — 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.



Oficiais da Índia afirmam que há possibilidade de vítimas em solo, já que a aeronave atingiu um alojamento de estudantes de medicina localizado em uma área residencial na cidade de Ahmedabad. A queda do avião, que tinha como destino Londres, na Inglaterra, aconteceu pouco depois da decolagem do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel.



Antes de perder contato com o controle de tráfego aéreo, o piloto do avião, o comandante Sumeet Sabharwal, emitiu uma chamada de “mayday” , um sinal universalmente reconhecido que indica uma emergência de risco à vida. Esse alerta serve para priorizar o atendimento e mobilizar equipes de resgate imediatamente.



Sabharwal tinha vasta experiência, com cerca de 8.200 horas de voo, enquanto o copiloto Clive Kundar acumulava cerca de 1.100 horas. Mesmo assim, a situação evoluiu rapidamente para uma emergência grave, exigindo a emissão do “mayday”.



Em publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro de Gujarat, Bhupendra Patel, afirmou ter determinado “operações imediatas de resgate e socorro” e criado um corredor verde para levar os feridos aos hospitais da região. “As autoridades estão orientadas a garantir prioridade total ao atendimento médico”, disse.



Este é o primeiro acidente fatal envolvendo o modelo 787, uma aeronave lançada há 14 anos e reconhecida mundialmente por sua eficiência em consumo de combustível e avanços tecnológicos.



O ministro da Saúde da Índia confirmou que há “muitas mortes”, mas ainda não divulgou o número exato de vítimas. De acordo com as equipes de resgate, pelo menos 30 corpos foram encontrados em um edifício atingido pelo avião nas imediações do terminal aéreo.