Vídeo mostra destroços do avião que caiu logo após a decolagem em área residencial na Índia

Equipe de resgate trabalham em busca de sobreviventes da queda de um avião na cidade de Ahmedabad, na Índia , na manhã desta segunda-feira (12). Imagens mostram os destroços da tragédia.



A aeronave da companhia Air tinha como destino Londres, no Reino Unido, mas caiu sete minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel com 242 pessoas a bordo — 230 passageiros e 12 tripulantes . Todas as operações no aeroporto foram interrompidas temporariamente após o acidente.



O ministro da Saúde da Índia confirmou que há “muitas mortes”, mas ainda não divulgou o número exato de vítimas. De acordo com as equipes de resgate, pelo menos 30 corpos foram encontrados em um edifício atingido pelo avião nas imediações do terminal aéreo.