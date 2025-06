Avião que caiu na Índia atingiu alojamento de estudantes de medicina com cerca de 60 pessoas

O avião que caiu logo após a decolagem na Índia , na manhã desta quinta-feira (12), atingiu um prédio de alojamento de estudantes de medicina localizado em uma área residencial na cidade de Ahmedabad. Cerca de 60 pessoas estariam no edifício no momento do acidente. De acordo com testemunhas, algumas delas tentaram pular pela janela para escapar.



A aeronave tinha como destino Londres, na Inglaterra, e levava 242 passageiros a bordo . Segundo a polícia indiana, não houve sobreviventes. Este é o primeiro acidente fatal envolvendo o Boeing 787-8 Dreamliner , da Air India, um avião lançado há 14 anos e reconhecido mundialmente por sua eficiência em consumo de combustível e avanços tecnológicos.