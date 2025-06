Piloto da Air India declarou ‘mayday’ antes da queda; saiba o que é isso Sinal internacional de emergência alerta controle aéreo sobre situação crítica momentos antes de Boeing 787-8 cair Internacional|Do R7 12/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h57 ) twitter

Avião com mais de 240 pessoas a bordo cai perto de aeroporto na Índia Reprodução/Redes Sociais - @shivaroor

O piloto do avião da Air India que caiu em Ahmedabad nesta quinta-feira (12) emitiu um alerta de “mayday”, segundos antes da queda.

O voo AI171 com destino a Londres sofreu um acidente fatal pouco após a decolagem. A bordo do Boeing 787-8 Dreamliner estavam 242 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Antes de perder contato com o controle de tráfego aéreo, o comandante Sumeet Sabharwal emitiu uma chamada de “mayday”, um sinal universalmente reconhecido que indica uma emergência de risco à vida. Esse alerta serve para priorizar o atendimento e mobilizar equipes de resgate imediatamente.

‌



A palavra “mayday” tem origem na expressão francesa “m’aider”, que significa “ajude-me”. Ela é sempre repetida três vezes pelos pilotos para garantir clareza, especialmente em ambientes com ruídos ou comunicações precárias. Na aviação, outro termo aplicado em questões urgentes é chamado de “PAN PAN”, também originário do francês “panne”, que significa “pane” em português.

‌



O piloto Sumeet Sabharwal tinha vasta experiência, com cerca de 8.200 horas de voo, enquanto o copiloto Clive Kundar acumulava cerca de 1.100 horas. Mesmo assim, a situação evoluiu rapidamente para uma emergência grave, exigindo a emissão do “mayday”.

‌



Após a chamada de emergência, o controle de tráfego aéreo tentou contato com a aeronave diversas vezes, mas não obteve resposta, confirmando a perda do contato e agravando a situação.

O “mayday” é reservado para emergências críticas, como falha de motores, incêndios a bordo, perda de controle ou outros eventos que ameacem diretamente a segurança do voo e dos ocupantes. Seu uso desencadeia respostas prioritárias das autoridades aeroportuárias e equipes de resgate.

O chamado foi feito pouco depois da decolagem, quando a aeronave enfrentava dificuldades para ganhar altitude. Segundo dados do serviço de monitoramento Flightradar24, o sinal do avião foi perdido aos 625 pés de altitude, menos de um minuto após deixar a pista 23 do aeroporto.

Testemunhas relataram que a aeronave apresentava o nariz inclinado para cima, mas logo desapareceu da vista, seguido por uma explosão e uma enorme bola de fogo que se formou no local do impacto. O avião caiu em uma área residencial próxima ao perímetro do aeroporto.

O diretor-geral da Aviação Civil da Índia, Faiz Ahmed Kidwai, confirmou que o acidente aconteceu minutos após a decolagem, com equipes de emergência enviadas imediatamente ao local para combater o fogo e socorrer vítimas.

O acidente reacende a preocupação sobre os riscos durante a fase de decolagem e subida, período que concentra estatisticamente a maior incidência de acidentes aéreos. A Air India e a Direção Geral da Aviação Civil (DGCA) da Índia iniciaram investigação para apurar as causas do desastre.

O impacto foi ampliado pelo fato de o Boeing estar abastecido para uma longa rota até Londres, o que intensificou a explosão e dificultou as operações de resgate. As imagens da cena mostram fumaça preta densa que pode ser vista a quilômetros de distância, reforçando a gravidade do acidente.

