Acusado de sequestro em supermercado diz que apenas tentou evitar queda de criança Homem está preso há mais de 40 dias sem direito a fiança em uma cadeia da Geórgia, nos Estados Unidos Internacional|Do R7 06/05/2025 - 14h15 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h15 )

Um abaixo-assinado online pede a retirada das acusações contra Mahendra Patel Divulgação/Change.org

Um homem está preso há mais de 40 dias, em uma penitenciária na Geórgia (EUA), acusado de tentar sequestrar um menino de 2 anos em um supermercado.

O incidente ocorreu em 18 de março, quando Mahendra Patel, segundo sua defesa, apenas pediu ajuda para encontrar um remédio a uma mulher com dois filhos, que usava um carrinho motorizado.

A mulher, Caroline Miller, afirma que Patel tentou arrancar seu filho de seu colo. O advogado de Patel, porém, sustenta que ele apenas tentou evitar que a criança caísse do carrinho após o veículo colidir com um expositor.

A acusação formal contra Patel inclui tentativa de sequestro, agressão simples e lesão corporal, com base em imagens de segurança e relatos de testemunhas. As imagens do circuito interno da loja, divulgadas pela defesa, mostram Patel interagindo com Miller e seus filhos, mas sem som. A gravação registra Patel se aproximando da mulher e aparentemente segurando o menino, momento em que ela o puxa de volta. Não há evidência clara de luta ou violência.

A defesa afirma que o vídeo não mostra qualquer agressão e que Patel apenas reagiu a uma possível queda da criança. A advogada Ashleigh Merchant destaca que não houve tentativa de sequestro, nem qualquer intenção criminosa. Segundo ela, a gravação desmente a versão de Miller, que afirma que houve uma disputa física com Patel tentando levar seu filho à força.

Logo após o incidente, Patel se afastou e retornou minutos depois com o medicamento que procurava, mostrando-o para Miller, que teria feito um sinal positivo com o polegar, segundo a defesa. Em seguida, Miller relatou o caso a um funcionário do Walmart, o que levou à chamada da polícia. Um relatório interno da loja corrobora a versão de Miller, indicando que ela alegou que o homem tentou pegar seu filho.

A polícia de Acworth confirmou em nota que, segundo depoimentos, Patel tentou puxar o menino do colo da mãe, que conseguiu retomar a criança e que o acusado teria fugido do local. No entanto, o vídeo mostra Patel permanecendo na loja, pagando pelo produto e interagindo normalmente com outros funcionários, o que é utilizado pela defesa para contestar a narrativa de fuga.

Três dias após o ocorrido, Patel foi preso. O caso foi levado ao júri, que decidiu por sua acusação formal. Desde então, ele permanece detido sem direito a fiança, já que o Ministério Público local se opõe à concessão de liberdade provisória.

A prisão de Patel tem gerado reações na comunidade local. Um abaixo-assinado online pede a retirada das acusações, descrevendo-o como um “pilar da comunidade” indo-americana. A advogada afirma que a detenção tem afetado profundamente sua família, dificultando os cuidados com a mãe idosa e a manutenção dos negócios da família.

