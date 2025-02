Pausa para o lanchinho: coiote invade supermercado e é retirado por policiais nos EUA

Um coiote causou confusão em um mercado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos . Durante as compras, um cliente flagrou o momento em que policiais retiram o animal escondido entre as prateleiras de um freezer. O vídeo viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 8 milhões de visualizações. O visitante inusitado foi resgatado sem nenhum ferimento.