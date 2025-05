Alcatraz: como é o local onde Al Capone ficou preso e que Trump quer reabrir Presidente dos EUA anunciou plano de reconstruir famosa prisão, fechada desde 1963, para abrigar ‘criminosos mais cruéis e violentos’ Internacional|Do R7 05/05/2025 - 11h09 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump diz que quer reconstruir e reabrir prisão de Alcatraz, fechada desde 1963 Reprodução/X/@USBeautypics

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (4) que quer reconstruir e reabrir a famosa prisão de Alcatraz, localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, na Califórnia.

A penitenciária, fechada desde 1963, é famosa por ter abrigado criminosos notórios, como os gângsters Al Capone e George “Machine Gun” Kelly, e por ser considerada “inescapável” devido às águas geladas e às fortes correntes do Oceano Pacífico que a cercam.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump disse que a reabertura de Alcatraz, “substancialmente ampliado e reconstruído”, servirá para abrigar “os criminosos mais cruéis e violentos da América”.

“Quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem prejudicar. É assim que deve ser”, disse.

‌



Ao retornar à Casa Branca após o fim de semana na Flórida, Trump disse a repórteres que a ideia surgiu de suas frustrações com “juízes radicalizados” que exigem devido processo legal para deportados, segundo a agência de notícias AP.

Infame prisão

Conhecida como “The Rock”, a prisão operou por 29 anos, de 1934 a 1963. Nesse tempo, 36 homens tentaram 14 fugas diferentes, mas quase todos foram recapturados ou não sobreviveram, segundo o FBI, a polícia federal dos EUA.

‌



Os registros oficiais informam que nenhuma fuga bem-sucedida foi registrada, embora cinco prisioneiros sejam listados como “desaparecidos e presumivelmente afogados”. Um caso notável de fuga, envolvendo os presos John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris, chegou a inspirar um filme, intitulado “Fuga de Alcatraz” (1979), estrelado por Clint Eastwood.

Fotografia da ilha de Alcatraz tirada em 1951 Divulgação/Serviço Nacional de Parques

A prisão foi fechada em 1963 devido aos altos custos operacionais, quase três vezes maiores que os de outras penitenciárias federais, e à infraestrutura precária, de acordo com o Departamento Federal de Prisões (BOP, na sigla em inglês).

‌



Localizada em uma ilha, Alcatraz dependia de transporte por barco para tudo, desde a locomoção de alimentos até combustível, o que tornava a manutenção cara e complexa.

Hoje, o local um dos destinos turísticos mais populares de São Francisco, operada pelo Serviço Nacional de Parques e designada como Marco Histórico Nacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp